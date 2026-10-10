MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Bezzecchi: “Non capisco la reazione di Fernandez”

Marco Bezzecchi si difende dalle accuse arrivate da parte di Raul Fernandez, con quest’ultimo che aveva rilasciato parole durissime dopo la caduta avvenuta alla curva 1 di Mandalika subito dopo la partenza.

Il pilota riminese dell’Aprilia ha sottolineato come abbia dovuto allargare la traiettoria a causa di altri due piloti che avevano ritardato la staccata, Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez.

Bezzecchi senza accusare nessuno ha spiegato l’incidente dal suo punto di vista ecco cosa ha detto ai microfono di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Indonesia Mandalika MotoGP 2026

“È un peccato perché, ovviamente, i piloti davanti erano tutti molto vicini e in queste situazioni capita spesso di dover rialzare la moto o modificare leggermente la traiettoria durante i sorpassi.

Quello che è successo oggi è nato proprio dal sorpasso di Fabio Di Giannantonio. Loro si stavano lasciando in frenata e io ero lì vicino, quindi ho dovuto rialzare la moto un paio di volte. Alla seconda volta ho sentito il contatto e mi sono ritrovato a terra. Purtroppo è andata così. È un grande peccato, ma queste sono le corse.

Non avrebbe avuto alcun senso rialzare la moto con l’obiettivo di mandare fuori Raul (Fernandez). Ho dovuto rialzarla esclusivamente per via di quel sorpasso. Che sia stato aggressivo o meno, resta comunque un sorpasso. In alcune occasioni riesci a mantenere la linea, in altre devi inevitabilmente rialzare la moto. Questa volta è successo e alla fine lui mi ha toccato.

Mi dispiace che Raul sia arrabbiato, però posso anche capirlo. In quel momento tutti vogliono essere davanti e ci sta una reazione del genere. La accetto tranquillamente, non c’è alcun problema. Per quanto riguarda la manovra di Marc Marquez, credo sia stata assolutamente regolare. In gara si corre e queste situazioni fanno parte delle corse.

Marc nelle ultime Sprint è sempre partito così, aveva sempre provato questo tipo di attacco. Sapevo che ci poteva esserci questa possibilità e per questo non aveva senso rischiare tutto pur di mantenere la posizione alla prima curva. L’idea era quella di allargare leggermente la traiettoria, magari uscire terzo o quarto, ma con ancora tredici giri a disposizione per recuperare e fare la miglior gara possibile.

Purtroppo è andata diversamente, ma va bene lo stesso. Adesso dobbiamo fare tesoro di quanto successo e guardare avanti. Per quanto riguarda Raul, dalle immagini si è visto chiaramente che era molto arrabbiato dopo il contatto. Ho provato a parlargli, ma alla fine mi ha mandato a quel paese. Onestamente non capisco fino in fondo la sua reazione, ma la rispetto. So bene quanta adrenalina e quanto nervosismo ci siano in momenti del genere. Quando vedi sfumare un risultato importante puoi reagire in modo impulsivo e fare cose che normalmente non faresti.

Credo che ormai non ci sia altro da aggiungere. Non serve sprecare ulteriori energie in spiegazioni. Quanto accaduto oggi deve essere semplicemente una lezione da cui imparare in vista di domani. Cercheremo di fare la nostra gara. Vedremo se Raul riuscirà a essere al via, visto che dovrà sostenere ulteriori controlli. Se sarà in pista, correremo come faremo con tutti gli altri avversari. Finora il lavoro svolto è stato positivo, quindi questa sera analizzeremo bene i dati, proveremo a migliorare ancora qualcosa e cercheremo di disputare la miglior gara possibile.”

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