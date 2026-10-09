MotoGP | GP Indonesia: Bagnaia nella ghiaia per evitare Razgatlioglu [VIDEO]

Oltre al rischio caduta come da video della news precedente, Pecco Bagnaia ha rischiato grosso nelle FP1 di Mandalika anche a causa di un impeding da parte di Toprak Razgatlioglu.

Il pilota Yamaha Pramac era lento in traiettoria quando sopraggiungeva a tutta velocità il pilota della Ducati, che per evitarlo ha dovuto rialzare la moto finendo poi nella ghiaia.

Un grande spavento per il pilota della Ducati, che se l’è presa con il pilota turco della casa di Iwata che rischia una penalità.

L’episodio si è verificato durante una delle fasi più delicate della sessione, quando Bagnaia stava procedendo a ritmo sostenuto nel proprio giro e si è improvvisamente trovato davanti la Yamaha di Razgatlioglu. Con una differenza di velocità molto elevata tra i due piloti, il tre volte campione del mondo è stato costretto a una manovra d’emergenza per evitare il contatto.

Le immagini hanno mostrato chiaramente il ducatista allargare la traiettoria e rialzare la moto nel tentativo di scongiurare una collisione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti. Dopo essere uscito dalla pista, Bagnaia è finito nella ghiaia senza però cadere e ha potuto riprendere regolarmente la marcia.

La reazione dell’italiano è stata immediata e comprensibilmente nervosa. Dopo il mancato contatto, il numero 63 ha manifestato tutto il proprio disappunto nei confronti del pilota turco, ritenuto responsabile dell’accaduto. Un episodio che verrà quasi certamente analizzato dalla Direzione Gara, chiamata a valutare se il comporta

Per Bagnaia si è trattato dell’ennesimo momento complicato di una FP1 tutt’altro che tranquilla. Oltre a questo impeding, il pilota Ducati era infatti già stato protagonista di un notevole salvataggio dopo aver perso l’anteriore della sua Desmosedici in curva 3, riuscendo a evitare una caduta che sembrava praticamente inevitabile.mento di Razgatlioglu abbia effettivamente ostacolato un altro pilota durante il proprio giro lanciato.





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