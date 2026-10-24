MotoGP | Gp Australia Sprint Race: vince Marquez, cade Martin, Di Giannantonio a podio

MotoGP Sprint Race GP Australia Phillip Island – Marc Marquez dopo la pole position, si è aggiudciato anche la Sprint Race del Gran Premio d’Australia classe MotoGP, 18esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il nove volte iridato è scattato bene dalla pole position ed ha battagliato a lungo con il suo rivale Jorge Martin, questo fino all’ottavo giro, quando “Martinator” ha perso l’avantreno della sua Aprilia RS-GP26 ruzzolando nelle vie di fuga. Il #89 è stato trasportato al centro medico con l’ambulanza e si attendono notizie.

Con questa vittoria Marquez si porta al comando della classifica iridata con 10 punti di vantaggio su Martin e 50 su Bezzecchi. Per il #93 della Ducati 24esimo successo in una Sprint, nona in stagione. Ha sempre vinto le gare del sabato nelle sue ultime 13 partenze dalla pole. Ha vinto Sprint in 19 circuiti diversi, record; segue Martin a 15. Per lui 41esima medaglia Sprint, 12esima della stagione, sesta consecutiva, 5 vittorie e un secondo posto.

Terzo gradino del podio per un ottimo Fabio Di Giannantonio, autore di una gara in rimonta dall’ottava posizione. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha portato la sua Desmosedici GP 26 davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, che partito nono, ha perso posizioni in partenza, per poi recuperare fino ai piedi del podio.

Il “Bez” ha preceduto Pedro Acosta su KTM Factory, Ai Ogura su Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, Brad Binder su KTM Factory, l’idolo di casa Jack Miller (Yamaha Pramac) e il rookie Honda LCR, Diogo Moreira, nono e ultimo pilota a punti.

Iker Lecuona con la Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP ha chiuso decimo (sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer, ndr) davanti alla Yamaha Factory di Fabio Quartararo, alla KTM del Team Tech3 di Enea Bastianini, alla Yamaha di Alex Rins, alla seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli e alla Yamaha Pramac del tester Augusto Fernandez, che sostituisce l’infortunato Toprak Razgatlioglu.

Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, che scattato 16esimo, si è ritirato nel corso del quarto giro per mancanza di feeling con la propria Ducati. Nello stesso giro si è ritirato anche Johann Zarco, con il francese che stava lottando per posizioni di vertice. Ritirati anche Raul Fernandez e Maverick Vinales.

Foto: Michelin

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