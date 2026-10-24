MotoGP | GP Australia Sprint Race, Di Giannantonio: “Abbiamo il potenziale per lottare davanti”

Fabio Di Giannantonio dopo una difficile qualifica ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Australia in terza posizione alle spalle dei fratelli Marquez.

Una bella rimonta per il pilota romano del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che partiva dall’ottava casella e che ha chiuso a soli 0.267s dalla vetta. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Sono partito molto bene, ma ho fatto un errore alla curva 4. Purtroppo faccio sempre qualche errore all’inizio e sono rimasto un po’ dietro. Ho giudicato male il vento, pensavo soffiasse in un’altra direzione, invece era da dietro; ho frenato forte, mi sono spinto e sono arrivato largo. Però poi mi sono divertito, ho visto che avevo un ottimo passo e ho iniziato a superare. Penso che abbiamo fatto veramente una bella gara. Peccato che manchi sempre qualcosina: i miei sabati sono sempre belli, ma mi rimane sempre il rammarico di poter fare di più. Però abbiamo mostrato un’ottima velocità. Alla fine eravamo vicini ad Alex Marquez, però avevo un po’ surriscaldato la gomma davanti ed era difficile attaccare.”

Le sensazioni in vista della gara di domenica e la crescita nel club Ducati

“È sempre un peccato correre sulla pioggia a Phillip Island, perché la pista è talmente bella che va goduta sull’asciutto, però è così per tutti. Sono contento di stamattina perché le sensazioni erano ottime, al di là della qualifica in sé dove c’è stato solo un piccolo errore all’ultimo giro, dove ho trovato ancora un po’ in mezzo in un giro lento. Altrimenti mi trovo molto bene, quindi secondo me possiamo fare bene anche domani. Sicuramente sarà più rischioso, sarà un filo più impegnativo, però secondo me possiamo fare una bella gara.”

Il confronto tra prestazioni in qualifica/gara e Sprint Race

“Secondo me sono migliorato nella Sprint, però è anche un po’ la moto di quest’anno che mi permette di spingere tanto con la soft, e perdiamo sempre un po’ con la media. Quando ho abboccato in Giappone è stata per assurdo una fortuna in gara, perché ci ha fatto capire delle cose da fare per la media. Quindi, diciamo che abbiamo ancora un po’ di chance, un po’ di gare davanti dove possiamo dimostrare di far bene, e penso che con la media possiamo tornare a essere veloci quanto lo facciamo con la soft nelle Sprint.”

Aspettative per la gara lunga di domani

“Ci proviamo, stiamo qua apposta, quindi ovviamente l’obiettivo è quello di fare benissimo. Mi sentivo forte, penso anche che Márquez in realtà abbia gestito un po’ quando ha visto solo lavagna ‘Martin out’. Però, secondo me abbiamo un ottimo potenziale: bisogna che stia lì vicino e devo dare fastidio; per provare a vincere bisogna star lì e dare fastidio.”

Foto: Michelin

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