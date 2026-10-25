MotoGP | GP Australia, Marquez deluso dopo la cancellazione della gara: “Phillip Island resta uno dei miei circuiti preferiti”

La cancellazione del GP d’Australia ha lasciato un grande vuoto tra piloti, team e tifosi che avevano atteso per tutta la giornata un miglioramento delle condizioni meteo. A Phillip Island, uno dei circuiti più amati del calendario MotoGP, il maltempo e l’impossibilità di garantire l’operatività dell’elicottero medico hanno però imposto una decisione inevitabile nel nome della sicurezza. Tra i più delusi c’era Marc Marquez, pronto a scendere in pista dopo aver vissuto un weekend fin lì ricco di emozioni.

Lo spagnolo non ha nascosto il proprio rammarico per una gara mai partita, sottolineando come tutti fossero desiderosi di regalare spettacolo al pubblico australiano. Nonostante la delusione del momento, il pilota Ducati ha colto l’occasione per ricordare il legame speciale che lo unisce a Phillip Island. Il tracciato australiano è infatti da sempre uno dei suoi preferiti e nel corso degli anni gli ha regalato alcune delle pagine più significative della sua carriera.

Tra i ricordi più recenti spiccano la straordinaria qualifica disputata nel weekend 2026 e soprattutto il successo conquistato nel Gran Premio del 2024, una vittoria che occupa un posto speciale nella sua memoria. Ricordiamo che il #93 della Ducati guida il Campionato con 10 punti di vantaggio su Jorge Martin.

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“Ovviamente è un grande peccato, ragazzi… sapete, con il meteo a Phillip Island, la pioggia… Maledetta pioggia, fa arrabbiare. L’elicottero medico non era pronto a decollare, quindi è stato fatto per motivi di sicurezza. Sono davvero dispiaciuto per lo staff, so che ci avete provato. Eravamo pronti e desiderosi di correre, ma oggi non è stato possibile, quindi grazie a tutti per il supporto alla MotoGP.”

Poi un pensiero sui suoi momenti più belli a Phillip Island: “Ho dei bellissimi ricordi. Uno dei più grandi è sicuramente quello di ieri in qualifica, è stata davvero una bella lotta, e poi la vittoria nel Gran Premio domenicale del 2024. Considererò sempre Phillip Island come uno dei miei circuiti preferiti.”

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