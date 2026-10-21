MotoGP | GP Australia, Di Giannantonio: “Phillip Island pista incredibile”

Fabio Di Giannantonio, rider del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ha un ottimo rapporto con il circuito di Phillip Island, tracciato dove ha ottenuto il primo podio in MotoGP (terzo nel 2023).

Il pilota romano della Ducati è salito sul podio anche lo scorso anno con la seconda posizione nella gara della domenica, suo miglior risultato nella top class sulla pista australiana.

Phillip Island è uno dei circuiti più amati dai piloti, il suo layout è molto particolare, l’atmosfera incredibile e quest’anno ospiterà per l’ultima volta la tappa australiana, visto che dal 2027 il circus della MotoGP si sposterà ad Adelaide.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Sono molto affezionato alla pista di Phillip Island, nell’insieme è un weekend unico nel calendario perché c’è un’atmosfera diversa dalle altre gare e si crea più unione con il team fuori dal circuito. Poi la pista è incredibile e mi dà tanta carica. Mi dispiace perché sono riuscito ad avere bei momenti e ricordi su questo tracciato. Per questa ultima gara, portiamo la buona velocità e tutte le cose positive dello scordo fine settimana. Mi sento fiducioso, non molliamo!”

Ricordiamo che attualmente il #49 della casa di Borgo Panigale è sesto nella classifica generale con 245 punti, staccato di 110 punti dalla vetta. Per lui una sola vittoria in stagione, quella del Gran Premio di Catalunya.

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