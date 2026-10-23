MotoGP | GP Australia Day 1, Marquez: “Asciutto o bagnato, siamo pronti a tutto”

Il fascino magnetico e implacabile di Phillip Island torna a stregare il Motomondiale, regalando un venerdì di pre-qualifiche ad alto tasso tecnico e agonistico.

Nella sua ultima apparizione prima del trasferimento dal 2027 ad Adelaide, il circuito australiano ha regalato al solito spettacolo sia in pista che tra gli spalti.

Il tracciato di Phillip Island, celebre per le sue curve veloci, i curvoni in appoggio che richiedono un coraggio fuori dal comune e una gestione millimetrica dell’anteriore, esalta come pochi altri il talento puro e la sensibilità di guida dei campioni.

Marc Marquez dopo il miglior tempo delle FP1 ha chiuso al terzo posto le pre-qualifiche ed è pronto sia ad una gara bagnata che ad una asciutta. Il #93 storicamente ha sempre saputo esaltarsi e soffrire a seconda delle circostanze sul bagnato, si è detto pronto a qualsiasi scenario, forte di una concentrazione ferrea e della consapevolezza di aver già gettato fondamenta solide sull’asciutto. Mentre il paddock si prepara a vivere le battute decisive del fine settimana, l’impressione netta è che la lotta per la pole position e la Sprint Race e per la vittoria domenicale si preannunci spettacolare e incerta. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Anche se dovesse piovere è sempre utile aver girato sull’asciutto perché alla fine devi essere pronto per tutte le condizioni. Oggi alla fine ho trovato il giusto feeling, era quello che cercavo e guidavo bene, pulito, mi sentivo bene. Abbiamo fatto dei passi avanti ad ogni uscita e questo aiuta a essere più confidente. Ovviamente, come mi aspettavo, tutte le Aprilia qui vanno molto forte.”

Sul confronto tecnico tra Aprilia e Ducati

“Sono moto molto diverse, ovviamente. Come si è visto durante tutta la stagione, l’Aprilia nelle curve veloci fa un po’ la differenza, ma io sono convinto che per il mio stile di guida e per lottare questo campionato sono al posto giusto. Si è visto oggi che la Ducati continua a lavorare per aiutarmi e io continuo a lavorare per aiutare la Ducati.”

Sulle previsioni meteo e l’eventualità della pioggia

“Sicuramente non è questa la pista migliore per la pioggia perché è molto veloce, molto stretta. Sono concentrato e proverò ad essere pronto per tutte le condizioni, perché può piovere, può essere asciutto o può essere d un mix delle due cose. Dobbiamo essere concentrati: quello che si è visto oggi è che sull’asciutto siamo lì, questa è la cosa più importante.”

Foto: Michelin

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