MotoGP | GP Australia: Bagnaia, Di Giannantonio, Morbidelli, Bastianini e Bezzecchi commentano la cancellazione del GP

La cancellazione delle gare della domenica di Phillip Island ha lasciato un senso di incompiutezza nel paddock della MotoGP.

La pioggia battente e le condizioni meteo proibitive hanno costretto gli organizzatori a fermare tutto, privando piloti e tifosi di uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione, che poi è anche l’ultimo prima del passaggio ad Adelaide dal 2027.

Nelle parole dei protagonisti emerge soprattutto il rammarico per non aver potuto salutare degnamente uno dei circuiti più amati del calendario. Da Franco Morbidelli a Pecco Bagnaia, passando per Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, tutti hanno voluto rendere omaggio al pubblico australiano, rimasto sulle tribune nonostante il maltempo, e a una pista storica che continua a regalare emozioni uniche anche quando non è possibile scendere in gara. Ecco cosa hanno detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“E’ un grande peccato non aver potuto correre, perché comunque sarebbe stato bello correre davanti a tutto questo pubblico che è venuto nonostante la forte pioggia e sarebbe stato bello finire finire in un modo diverso, però è stato fatto il massimo.”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Ho fatto il podio nella Sprint, poi io ho proprio un amore particolare per questo posto, quindi ho fatto tutto il giro (d’onore dietro la Safery Car) con la lacrimuccia, poi vedere tutta questa gente è sempre stupendo. È un peccato salutarci così, però purtroppo a volte la sicurezza viene prima. Però è figo vedere tutta questa gente, vedere la passione che hanno, poi c’è un tempaccio, magari da casa non sembra, c’è un tempaccio ed è pieno, quindi è è un peccato, ma allo stesso tempo bellissimo aver corso qua. Le condizioni della pista fino a 5 minuti fa erano anche accettabili. Fa solo tanto freddo, quindi magari per le gomme sarebbe stato difficile, poi adesso ha iniziato a piovere forte, quindi sarebbe stato difficile.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“E’ un peccato, però dobbiamo accettare questa cosa qua. Dispiace a tutti. Correre qui è sempre stato meraviglioso, peccato appunto venire nel periodo sbagliato, però come come abbiamo visto anche ieri, le gare qui sono qualcosa di unico e le lotte sono sempre intense, belle, quindi mancherà a tutti il circuito e speriamo che magari in futuro si possa tornare.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“E’ triste finire così, è un circuito incredibile, storico. In realtà non ho mai ottenuto grandi risultati qui, a parte un bel podio nella Sprint del 2024, però era una pista che mi è sempre piaciuta tanto, abbiamo fatto questi ultimi due giri come come parata. Peccato.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“E’ un peccato, soprattutto lasciare questa pista un po’ così, con l’amaro in bocca e tutte le persone che sono rimaste qui sotto l’acqua tutt’oggi che meritavano di più. Purtroppo è qualcosa che è fuori dal nostro controllo, dispiace, però è andata così. Avevamo lavorato bene, ma sai, non sapremo mai come sarebbe andata, è anche inutile farsi troppe domande adesso, pensiamo alla prossima gara.”

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