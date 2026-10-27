MotoGP | Bezzecchi punta alla riscossa a Sepang: “Non vedo l’ora di tornare in pista”

Archiviato il weekend del Gran Premio d’Australia, che ha visto i piloti protagonisti solo fino al sabato (tutte le gare della domenica sono state cancellate causa meteo, ndr), il circus della MotoGP è pronto per la 19esima gara della stagione, il Gran Premio della Malesia in programma al SIC, Sepang International Circuit.

Marco Bezzecchi (Aprilia) è reduce dal quarto posto della Sprint Race australiana e a Sepang cercherà di qualificarsi meglio per poi poter recitare la parte del protagonista sia nella gara corta del sabato che in quella lunga della domenica.

Il #72 della casa veneta dovrà iniziare a recuperare punti se vorrà ancora avere qualche chance iridata. Ad oggi il suo distacco dal capo-classifica Marc Marquez è di 50 punti (e sono 40 dal suo team-mate Jorge Martin, ndr) e le gare da disputare sono sempre meno. E’ vero che con 37 punti a disposizione a weekend nulla è perduto, ma è per il riminese è giunto il momento della verità, perdere ancora terreno significherebbe veder allontanare definitivamente il sogno iridato.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Non vedo l’ora di andare a Sepang, anche perché a Phillip Island non abbiamo potuto correre. Sono contento di tornare su una pista fantastica come Sepang. Speriamo che il meteo sia clemente con noi e che riusciremo a portare avanti il lavoro che stiamo facendo.”

Il Petronas Sepang International Circuit, situato a circa 50 km di Kuala Lumpur, è una delle tappe storiche del Motomondiale. Con una lunghezza di 5.540 metri, è la seconda pista più lunga del campionato e presenta 15 curve, 10 a destra e 5 sinistra. È noto per le staccate impegnative, in particolare la prima e l’ultima, caratterizzate da brusche decelerazioni con oltre 200 km/h di differenza tra velocità iniziale e finale.

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