MotoGP | Bezzecchi punta alla riscossa a Sepang: “Non vedo l’ora di tornare in pista”
Dopo il weekend di Phillip Island, il pilota Aprilia arriva in Malesia con l'obiettivo di recuperare punti preziosi nella corsa al Titolo
Archiviato il weekend del Gran Premio d’Australia, che ha visto i piloti protagonisti solo fino al sabato (tutte le gare della domenica sono state cancellate causa meteo, ndr), il circus della MotoGP è pronto per la 19esima gara della stagione, il Gran Premio della Malesia in programma al SIC, Sepang International Circuit.
Marco Bezzecchi (Aprilia) è reduce dal quarto posto della Sprint Race australiana e a Sepang cercherà di qualificarsi meglio per poi poter recitare la parte del protagonista sia nella gara corta del sabato che in quella lunga della domenica.
Il #72 della casa veneta dovrà iniziare a recuperare punti se vorrà ancora avere qualche chance iridata. Ad oggi il suo distacco dal capo-classifica Marc Marquez è di 50 punti (e sono 40 dal suo team-mate Jorge Martin, ndr) e le gare da disputare sono sempre meno. E’ vero che con 37 punti a disposizione a weekend nulla è perduto, ma è per il riminese è giunto il momento della verità, perdere ancora terreno significherebbe veder allontanare definitivamente il sogno iridato.
Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2026
“Non vedo l’ora di andare a Sepang, anche perché a Phillip Island non abbiamo potuto correre. Sono contento di tornare su una pista fantastica come Sepang. Speriamo che il meteo sia clemente con noi e che riusciremo a portare avanti il lavoro che stiamo facendo.”
Il Petronas Sepang International Circuit, situato a circa 50 km di Kuala Lumpur, è una delle tappe storiche del Motomondiale. Con una lunghezza di 5.540 metri, è la seconda pista più lunga del campionato e presenta 15 curve, 10 a destra e 5 sinistra. È noto per le staccate impegnative, in particolare la prima e l’ultima, caratterizzate da brusche decelerazioni con oltre 200 km/h di differenza tra velocità iniziale e finale.
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