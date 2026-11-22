Moto3 GP Portogallo Gara – Maximo Quiles conquista il Gran Premio del Portogallo di Moto3 al termine di una gara ricca di colpi di scena sul circuito di Portimao. Il campione del mondo riesce a imporsi in una corsa condizionata dalle condizioni della pista, ancora molto umida dopo la pioggia caduta nella notte, e caratterizzata da un finale particolarmente movimentato. Sul podio salgono anche Rico Salmela e Adrian Fernandez. Buona prestazione per l’italiano Guido Pini, che taglia il traguardo in settima posizione.

Moto3, GP Portogallo: gara ridotta a 12 giri per la pista bagnata

Nonostante il sole splendente su Portimao, l’asfalto presenta ancora diversi tratti molto umidi. La Direzione Gara decide quindi di dichiarare la corsa bagnata e ridurre la distanza da 19 a 12 giri, per garantire condizioni di maggiore sicurezza ai piloti.

Tutti i protagonisti scelgono di montare pneumatici slick, nonostante le difficoltà legate al fondo ancora insidioso. Al via è Brian Uriarte a prendere immediatamente il comando, guadagnando sette decimi su David Almansa e Maximo Quiles. Guido Pini mantiene invece la nona posizione, mentre arriva subito il ritiro di Veda Pratama, protagonista di una caduta nel corso del primo giro.

Uriarte prova a costruire un margine sugli inseguitori e al secondo passaggio ha già due secondi di vantaggio su Quiles e Almansa. Il pilota spagnolo sembra avere il controllo della situazione, ma il gruppo alle sue spalle non si arrende.

Quiles rimonta e si prende la vittoria: Almansa cade con Uriarte

Con il passare dei giri la situazione cambia. Quiles riduce progressivamente il distacco dal leader, mentre Almansa torna a farsi minaccioso. Al settimo giro il campione del mondo è ormai a mezzo secondo da Uriarte, con la corsa che si trasforma in una sfida a cinque.

Oltre ai due spagnoli e a Quiles, entrano nella lotta per il successo anche Adrian Fernandez e Rico Salmela. Il quintetto procede a un ritmo praticamente identico, mentre alle loro spalle si apre un vuoto di undici secondi. Pini continua a occupare l’ottava posizione.

Al decimo giro arriva l’attacco decisivo di Quiles, che si prende con forza la testa della corsa. Uriarte e Almansa provano a rispondere, rimanendo a circa quattro decimi dal battistrada.

Il finale è però caratterizzato da un episodio decisivo. All’ultimo giro Quiles rischia di perdere il controllo della propria moto, riuscendo comunque a rimanere in piedi. Poco dopo Almansa finisce per travolgere Uriarte, mettendo fine alle possibilità di entrambi di giocarsi la vittoria.

Ne approfitta Quiles, che riesce a conservare il comando fino alla bandiera a scacchi e a conquistare il successo in Portogallo. Per lui questa è la dodicesima vittoria stagionale e la diciottesima in carriera.

David Almansa chiude in quarta posizione davanti a Joel Kelso e a Brian Uriarte che è tornato al box in lacrime (Almansa si è recato subito da lui per scusarsi). Buon settimo posto per il nostro Guido Pini, davanti ad Alvaro Carpe e Scott Odgen. Chiude la Top 10 dei tempi il pilota del team Red Bull KMT Tech3, Valentin Perrone.

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