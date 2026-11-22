Moto3 | Gp Portogallo: strepitoso Quiles, Salmela e Fernandez a podio
Dodicesima vittoria stagionale per il Campione del Mondo 2026
Moto3 GP Portogallo Gara – Maximo Quiles conquista il Gran Premio del Portogallo di Moto3 al termine di una gara ricca di colpi di scena sul circuito di Portimao. Il campione del mondo riesce a imporsi in una corsa condizionata dalle condizioni della pista, ancora molto umida dopo la pioggia caduta nella notte, e caratterizzata da un finale particolarmente movimentato. Sul podio salgono anche Rico Salmela e Adrian Fernandez. Buona prestazione per l’italiano Guido Pini, che taglia il traguardo in settima posizione.
Moto3, GP Portogallo: gara ridotta a 12 giri per la pista bagnata
Nonostante il sole splendente su Portimao, l’asfalto presenta ancora diversi tratti molto umidi. La Direzione Gara decide quindi di dichiarare la corsa bagnata e ridurre la distanza da 19 a 12 giri, per garantire condizioni di maggiore sicurezza ai piloti.
Tutti i protagonisti scelgono di montare pneumatici slick, nonostante le difficoltà legate al fondo ancora insidioso. Al via è Brian Uriarte a prendere immediatamente il comando, guadagnando sette decimi su David Almansa e Maximo Quiles. Guido Pini mantiene invece la nona posizione, mentre arriva subito il ritiro di Veda Pratama, protagonista di una caduta nel corso del primo giro.
Uriarte prova a costruire un margine sugli inseguitori e al secondo passaggio ha già due secondi di vantaggio su Quiles e Almansa. Il pilota spagnolo sembra avere il controllo della situazione, ma il gruppo alle sue spalle non si arrende.
Quiles rimonta e si prende la vittoria: Almansa cade con Uriarte
Con il passare dei giri la situazione cambia. Quiles riduce progressivamente il distacco dal leader, mentre Almansa torna a farsi minaccioso. Al settimo giro il campione del mondo è ormai a mezzo secondo da Uriarte, con la corsa che si trasforma in una sfida a cinque.
Oltre ai due spagnoli e a Quiles, entrano nella lotta per il successo anche Adrian Fernandez e Rico Salmela. Il quintetto procede a un ritmo praticamente identico, mentre alle loro spalle si apre un vuoto di undici secondi. Pini continua a occupare l’ottava posizione.
Al decimo giro arriva l’attacco decisivo di Quiles, che si prende con forza la testa della corsa. Uriarte e Almansa provano a rispondere, rimanendo a circa quattro decimi dal battistrada.
Il finale è però caratterizzato da un episodio decisivo. All’ultimo giro Quiles rischia di perdere il controllo della propria moto, riuscendo comunque a rimanere in piedi. Poco dopo Almansa finisce per travolgere Uriarte, mettendo fine alle possibilità di entrambi di giocarsi la vittoria.
Ne approfitta Quiles, che riesce a conservare il comando fino alla bandiera a scacchi e a conquistare il successo in Portogallo. Per lui questa è la dodicesima vittoria stagionale e la diciottesima in carriera.
David Almansa chiude in quarta posizione davanti a Joel Kelso e a Brian Uriarte che è tornato al box in lacrime (Almansa si è recato subito da lui per scusarsi). Buon settimo posto per il nostro Guido Pini, davanti ad Alvaro Carpe e Scott Odgen. Chiude la Top 10 dei tempi il pilota del team Red Bull KMT Tech3, Valentin Perrone.
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Moto3 Gara Portimao - GP Portogallo - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|22:12.187
|2
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|+0.457
|3
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|+0.666
|4
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+3.746
|5
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|+6.420
|6
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|+14.040
|7
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|+21.312
|8
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|+21.401
|9
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|+25.933
|10
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+26.288
|11
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|+26.999
|12
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|+27.151
|13
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+30.279
|14
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|+31.563
|15
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|+31.586
|16
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+32.163
|17
|5
|Leo Rammerstorfer
|Sic58 Squadra Corse
|+32.609
|18
|8
|Eddie O'shea
|Gryd Racing
|+32.694
|19
|7
|Benat Fernandez
|Level Up - Mta
|+38.158
|20
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|+38.197
|21
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|+39.399
|22
|14
|Cormac Buchanan
|Code Motorsports
|+42.759
|23
|21
|Ruche Moodley
|Code Motorsports
|+64.684
|24
|85
|Kiattisak Singhapong
|Rivacold Snipers Team
|+78.436
Portimao - GP Portogallo - Risultati Gara
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