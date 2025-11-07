Moto3

Moto3 | Gp Portogallo: ad Almansa le pre-qualifiche

Il migliore degli italiani è Foggia, con il quarto tempo

di Jessica Cortellazzi7 Novembre, 2025
Moto3 | Gp Portogallo: ad Almansa le pre-qualificheMoto3 | Gp Portogallo: ad Almansa le pre-qualifiche

Moto3 Gp Portogallo Portimao Prove – David Almansa ha ottenuto il miglior tempo nel turno di Prove del Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Il pilota del team Leopard Racing, ha registrato il suo best lap in 1:47.056, precedendo la Honda di Taiyo Furusato e Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team). I piloti sono rientrati ai cinque minuti prima del termine a causa della pioggia.

Il migliore degli italiani è Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) che ha preceduto Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse). A seguire, in settima posizione Joel Kelso (LEVEL UP – MTA), seguito da Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI) con Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a chiudere la Top 10.

Gli altri piloti che accedono direttamente al Q2 sono: Scott Odgen (CIP Green Power), Hakim Danish (FRINSA – MT Helmets – MSI), Casey O’Gorman (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).

Gli altri italiani: 16esimo Matteo Bertelle, 17esimo Marco Morelli, 18esimo Stefano Nepa e 20esimo Guido Pini.

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Moto3 Prove Libere 2 Portimao - GP Portogallo - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap

Risultati non ancora disponibili.

Portimao - GP Portogallo - Risultati Prove Libere 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto3

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Moto3 | Rueda operato alla mano destraMoto3 | Rueda operato alla mano destra
Moto3

Moto3 | Rueda operato alla mano destra

Il pilota del Team Red Bull Ajo aveva anche subito un arresto cardiaco dopo l'incidente di Sepang
Red Bull Ajo Moto3 2025 – Josè Antonio Rueda, Campione del Mondo Moto3 2025, è stato operato alla mano destra

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00046motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00011motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00002motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00035motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00007motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00026motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00043motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00037motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00038motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00058motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00045motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00020

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news