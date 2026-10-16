Moto3 | Squalifica Fernandez, la Corte Internazionale d’Appello della FIM accoglie i ricorsi di Leopard Racing

La squalifica di sei Gran Premi inflitta ad Adrian Fernandez (Leopard Racing) sembrava aver scritto una delle pagine più controverse della stagione Moto3 2026.

Il pilota spagnolo del Leopard Racing era stato infatti punito in seguito alla presunta non conformità dei motori contrassegnati con i numeri 810 e 811, una vicenda che aveva avuto pesanti ripercussioni sportive e mediatiche per il team.

Sin dal primo momento, però, la squadra aveva contestato con forza le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva della FIM, scegliendo di portare il caso davanti alla Corte Internazionale d’Appello. A oltre quattro mesi dal verdetto iniziale, è ora arrivata una svolta destinata a fare rumore nel paddock: la CAI ha accolto i ricorsi presentati da Leopard Racing e da Fernandez, annullando le decisioni del 5 giugno 2026 e riaprendo di fatto uno dei casi più discussi dell’anno. Di seguito il comunicato della squadra.

In data odierna, 15 ottobre 2026, la Corte Internazionale d’Appello (CAI) ha emesso il proprio verdetto in merito a:

I ricorsi presentati da Leopard Racing e dal sig. Adrian Fernandez contro due decisioni adottate dai Commissari d’Appello della FIM il 5 giugno 2026, riguardanti la non conformità dei motori 810 e 811.

La Corte Internazionale d’Appello della FIM ha deliberato quanto segue:

“I. I ricorsi presentati da Leopard Racing e dal sig. Adrian Fernandez contro le due decisioni dei Commissari d’Appello della FIM datate 5 giugno 2026, emesse nell’ambito della non conformità dei motori 810 e 811, sono ammissibili.

II. I ricorsi sono accolti nel merito e le decisioni dei Commissari d’Appello della FIM del 5 giugno 2026 sono annullate.

III. Si ordina alle competenti autorità sportive di trarre, se del caso, le conseguenze derivanti dalla presente decisione.”

“Ai sensi dell’Articolo 5, paragrafo 3, dello Statuto FIM e dell’Articolo 75 del Codice Civile Svizzero, contro questa decisione può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale competente del Cantone di Vaud entro un mese dalla data di ricezione della presente decisione motivata della Corte Internazionale d’Appello della FIM.”

Ringraziamo tutti i nostri tifosi che ci hanno sostenuto con costanza durante questo difficile periodo. Esprimiamo la nostra sincera gratitudine ai nostri esperti, a tutti i testimoni e al nostro team legale, che hanno restituito onore e dignità al team Leopard Racing e al suo pilota, Adrian Fernandez.

Leopard Racing

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