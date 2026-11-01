Moto3 | Gp Malesia Gara: domina Quiles, Pratama e Carpe a podio

Moto3 GP Malesia Sepang Gara – Dominio di Maximo Quiles nel Gran Premio della Malesia classe Moto3, 19esima gara del Motomondiale 2026 corsa al Sepang International Circuit.

Il pilota del Team CFMOTO Gaviota Aspar Team dopo la pole position ha vinto con grande margine la gara della classe “leggera”, undicesima vittoria della stagione (14esima in carriera, ndr), quinta nelle ultime sei gare.

Per il murciano 25esimo podio in Moto3, 11esimo stagionale (è record per la Moto3, ndr) solo al Mugello non è salito sul podio in questa stagione nelle gare corse (a Silverstone non ha corso causa infortunio, ndr).

Sul podio insieme al #28 Veda Pratama su Honda del Team Asia e Alvaro Carpe su KTM del Team Red Bull Ajo. L’idolo di casa Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI) ha chiuso a soli 0.226s dal podio per la “disperazione” dei tifosi malesi.

Quinto al traguardo David Almansa che fino all’ultimo giro stava lottando per il podio. Il pilota Liqui Moly Dynavolt Intact GP si è toccato con Danish perdendo terreno proprio nel momento decisivo. Alle spalle del #22 Joel Esteban (LEVEL UP – MTA), Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo). Chiude la Top Ten Eddie O’Shea (Honda GRYD Racing).

A punti anche Ryusei Yamanaka (AEON Credit – MT Helmets – MSI), il nostro Guido Pini (Honda Leopard Racing), 12esimo, Zem Mitani (Honda Team Asia), Adrian Cruces (CIP Green Power) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3). Caduta senza conseguenze per il nostro Matteo Bertelle, rider LEVEL UP – MTA.

La classifica vede Quiles dominatore con 376 punti. Almansa è secondo staccato di 148, mentre la lotta per il terzo posto vede appaiati a 205 punti i piloti Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte e Alvaro Carpe.

5/5 - (6 votes)