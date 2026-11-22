Moto2 GP Portogallo Gara – Una carambola tanto spettacolare quanto insidiosa all’ottavo giro ha stravolto l’andamento del Gran Premio del Portogallo classe Moto2. Il direttore di corsa ha esposto la bandiera rossa in seguito alla scivolata di Filip Salac in curva 3, un episodio che ha trascinato nella ghiaia anche Celestino Vietti, Zonta van den Goorbergh e soprattutto il capoclassifica iridato Manuel Gonzalez.

Superata la pausa, la race direction ha optato per un restart su una distanza accorciata a 7 tornate, ben lontana dai 21 giri programmati in partenza. Una scelta che ha mutato il copione in una volata ad alta intensità, con un bottino pesantissimo in palio per il titolo.

Sulla griglia della nuova partenza Daniel Munoz ha occupato la prima casella precedendo Ivan Ortolá e Senna Agius, mentre Izan Guevara ha dovuto preparare la risalita dall’ottava piazzola. Grande assente Gonzalez: l’alfiere del Liqui Moly Dynavolt Intact GP, rimasto invischiato nel contatto iniziale, non è rientrato in pit lane entro la finestra regolamentare dei cinque minuti (la moto è si rientrata ai box ma dalla parte sbagliata della pit-lane, ndr) ed è stato costretto a dare forfait per il secondo atto.

Al via Munoz ha capitalizzato il primo posto tenendo salda la leadership. A ridosso del battistrada Alonso Lopez ha subito acceso il duello per il podio, con Agius a dare continuità all’ottimo ritmo messo in mostra fin dalle prime fasi.

Nell’ultimo tratto il treno dei migliori si è mantenuto vicinissimo. Munoz ha contenuto gli attacchi alle sue spalle tagliando il traguardo con soli 733 millesimi di margine su Alonso Lopez. Ancora più serrata la sfida per il gradino intermedio del podio, deciso sul filo: Senna Agius ha chiuso terzo a 64 millesimi dal secondo posto.

Subito fuori dal podio David Alonso, quarto a poco più di un secondo dal primo posto, davanti a Ivan Ortolá, bravo a disputare una prova regolare e a contenere il passivo in chiave iridata. Sesto Daniel Holgado, che ha preceduto Izan Guevara, autore di un buon recupero partendo dall’ottava posizione.

A chiudere i primi dieci Adrian Huertas, Collin Veijer e Zonta van den Goorbergh, riuscito a tornare in pista nonostante il coinvolgimento nell’incidente della prima parte.

Giornata in salita per i portacolori azzurri. Celestino Vietti ha terminato diciassettesimo dopo la caduta che aveva provocato la sospensione, mentre Tony Arbolino ha chiuso in diciannovesima piazza.

A pagare il conto più salato del fine settimana è però Manuel Gonzalez. La casella vuota rimediata in terra lusitana consente a Izan Guevara di accorciare in modo netto in graduatoria: il pilota del team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 tocca quota 282 lunghezze, portandosi a 4,5 punti dalla vetta. Gonzalez conserva il primato a 286,5 punti, ma il suo cuscinetto si riduce in maniera critica a ridosso del finale di campionato. Il Mondiale si deciderà a Valencia e in caso di vittoria, Guevara sarà Campione del Mondo.

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