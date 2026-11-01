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Moto2 | Gp Malesia Gara: Alonso vittoria con brivido, Holgado e Piqueras sul podio

Secondo successo stagionale per il #80 del Team Aspar, Guevara guadagna due punti su Gonzalez in ottica iridata

di Alessio Brunori1 Novembre, 2026
Moto2 | Gp Malesia Gara: Alonso vittoria con brivido, Holgado e Piqueras sul podioMoto2 | Gp Malesia Gara: Alonso vittoria con brivido, Holgado e Piqueras sul podio

Moto2 GP Malesia Sepang Gara – David Alonso ha vinto il Gran Premio della Malesia classe Moto2, 19esima tappa del Motomondiale 2026 disputata al Sepang International Circuit.

Il pilota del Team Aspar che partiva dalla seconda fila, quarto tempo, è scattato benissimo al via guadagnando subito una posizione, poi nel corso del secondo giro il sorpasso a Piqueras per prendersi la seconda posizione.

Successivamente al quinto giro il sorpasso decisivo al team-mate Holgado (con cui non corre buon sangue dopo che i due erano stati protagonisti di un contatto con doppia caduta nel Gran Premio d’Indonesia, ndr) e la corsa solitaria sino alla bandiera a scacchi per prendersi la seconda vittoria della stagione dopo quella ottenuta ad Assen, terza nella classe di “mezzo”, non senza un brivido a pochi giri dalla fine quando ha perso il posteriore della sua Kalex.

Alle spalle del pilota dal passaporto colombiano ha chiuso il pole-man nonché compagno di squadra Daniel Holgado, terzo posto per Angel Piqueras (QJMOTOR – MSI), per la prima volta a podio.

Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), unica Boscoscuro nel gruppo di testa e in piena lotta per il Titolo ha chiuso quarto, mentre il suo rivale nonché leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) ha chiuso alle sue spalle. Il distacco tra i due è ora di soli 3.5 punti a favore del #18.

Sesto al traguardo Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), che ha preceduto Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), Ivan Ortolà (QJMOTOR – MSI) e il migliore dei piloti italiani, Celestini Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) da 21esimo a nono al traguardo. Alex Escrig (KLINT Racing Team) chiude la Top Ten.

A punti anche Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) 11esimo, Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) ha chiuso 16esimo, mentre è caduto senza conseguenze il rookie Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team).

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moto2 Gara Sepang - Malesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 80 David Alonso Cfmoto Rcb Aspar Team 35:44.732
2 96 Daniel Holgado Cfmoto Rcb Aspar Team +1.932
3 36 Angel Piqueras Qjmotor - Msi +3.565
4 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +6.182
5 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +14.130
6 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +16.651
7 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +17.705
8 4 Ivan Ortola Qjmotor - Msi +17.981
9 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team +18.553
10 11 Alex Escrig Klint Racing Team +19.175
11 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +20.150
12 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +20.334
13 17 David Munoz Italtrans Racing Team +20.751
14 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +22.298
15 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +23.683
16 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +24.858
17 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +27.725
18 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +27.878
19 85 Xabi Zurutuza Klint Racing Team +29.059
20 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +30.301
21 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +33.279
22 23 Matteo Ferrari Italjet Gresini Moto2 +42.658

Sepang - Malesia - Risultati Gara

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