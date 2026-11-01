Moto2 | Gp Malesia Gara: Alonso vittoria con brivido, Holgado e Piqueras sul podio

Moto2 GP Malesia Sepang Gara – David Alonso ha vinto il Gran Premio della Malesia classe Moto2, 19esima tappa del Motomondiale 2026 disputata al Sepang International Circuit.

Il pilota del Team Aspar che partiva dalla seconda fila, quarto tempo, è scattato benissimo al via guadagnando subito una posizione, poi nel corso del secondo giro il sorpasso a Piqueras per prendersi la seconda posizione.

Successivamente al quinto giro il sorpasso decisivo al team-mate Holgado (con cui non corre buon sangue dopo che i due erano stati protagonisti di un contatto con doppia caduta nel Gran Premio d’Indonesia, ndr) e la corsa solitaria sino alla bandiera a scacchi per prendersi la seconda vittoria della stagione dopo quella ottenuta ad Assen, terza nella classe di “mezzo”, non senza un brivido a pochi giri dalla fine quando ha perso il posteriore della sua Kalex.

Alle spalle del pilota dal passaporto colombiano ha chiuso il pole-man nonché compagno di squadra Daniel Holgado, terzo posto per Angel Piqueras (QJMOTOR – MSI), per la prima volta a podio.

Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), unica Boscoscuro nel gruppo di testa e in piena lotta per il Titolo ha chiuso quarto, mentre il suo rivale nonché leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) ha chiuso alle sue spalle. Il distacco tra i due è ora di soli 3.5 punti a favore del #18.

Sesto al traguardo Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), che ha preceduto Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), Ivan Ortolà (QJMOTOR – MSI) e il migliore dei piloti italiani, Celestini Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) da 21esimo a nono al traguardo. Alex Escrig (KLINT Racing Team) chiude la Top Ten.

A punti anche Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) 11esimo, Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) ha chiuso 16esimo, mentre è caduto senza conseguenze il rookie Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team).

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