MotoGP a Portimao e Formula 1 a Imola unite nel ricordo di Fausto Gresini

MotoGP Fausto Gresini – Oggi domenica 18 aprile MotoGP e Formula 1 si sono unite nel ricordo del due volte Campione del Mondo delle due ruote Fausto Gresini, venuto a mancare causa Covid-19. E’ stato osservato un minuto di silenzio sia all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola che all’Autodromo Internacional do Algarve a Portimao.

Al Gran Premio Pirelli Del Made In Italy di Formula 1 E Dell’emilia Romagna, il CEO della F1 Stefano Domenicali e il presidente della FIA Jean Todt si sono uniti ai membri della famiglia Gresini nel parco chiuso per osservare il minuto di silenzio. Al Gran Premio 888 MotoGP, le moto, i piloti e i membri del team dei Team Gresini di classe MotoGP, Moto2 e Moto3 si sono riuniti davanti al box dell’Aprilia Racing Team Gresini prima della gara della MotoGP, affiancati dalla FIM Il presidente Jorge Viegas e il CEO di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta, per rendergli omaggio.

Dichiarazioni Stefano Domenicali Amministratore Delegato Formula 1 su minuto di silenzio congiunto Formula 1 e MotoGP per Fausto Gresini

“Ricordare Fausto Gresini significa scorrere alcune delle pagine sportive più belle della nostra città natale, Imola. La passione per i motori e gli sport motoristici ci ha legati sin dalla tenera età. Fausto non solo è stato un Campione del mondo, ma anche incredibile scout di talenti straordinari, che hanno lasciato il segno nel motorsport a due ruote. Non sarà mai dimenticato.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports su minuto di silenzio congiunto Formula 1 e MotoGP per Fausto Gresini Imola Amministratore Delegato Formula 1

“Fausto è stato senza dubbio tra coloro che più hanno contribuito a portare la MotoGP al livello che è adesso. È stato prima di tutto un buon amico e una di quelle figure chiave del nostro paddock. Con il suo carisma e il suo sorriso, ha costruito una delle squadre più belle e meglio attrezzate del paddock, e il mio obiettivo è mantenere viva la sua memoria. Ha lasciato una grande famiglia sia fuori che dentro il paddock e ci mancherà molto. Abbiamo festeggiato lui in Qatar con un sentito minuto di silenzio, e penso che questo evento condiviso con la Formula 1 sia la prova definitiva di quanto sia stata importante la sua figura nel mondo del motorsport.”