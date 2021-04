MotoGP | Gp Qatar 2 Gara: Joan Mir, “Miller mi ha colpito apposta” [VIDEO]

MotoGP GP Qatar 2 Suzuki Gara – Gara ricca di alti e bassi per Joan Mir sul tracciato di Losail, teatro dell’ultimo Gran Premio di Doha di MotoGP.

Nonostante una buona prima parte, con un passo all’altezza delle Ducati e delle Yamaha, il Campione del Mondo in carica è finito per perdere posizioni dopo un’accesa bagarre con Jack Miller, aspetto che non gli ha permesso di raccogliere quanto sperato dopo le qualifiche di ieri.

Una domenica certamente snervate, ma che spingerà l’iberico a dare il meglio nei prossimi appuntamenti del campionati. Mir, ricordiamo, ha chiuso il GP di Doha in settima posizione, subito alle spalle di “Pecco” Bagnaia.