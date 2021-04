MotoGP | GP Qatar 2 Qualifiche: Morbidelli, “Stiamo brancolando nel buio”

MotoGP GP Qatar 2 Yamaha Petronas SRT 2021 – Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) ha ottenuto il decimo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Doha, seconda tappa del Motomondiale 2021.

Il pilota italo-brasiliano paga un gap di 0.688s dalla Ducati del pole-man Jorge Martin e anche sul passo gara non è tra i più veloci.

Lo scorso anno le Yamaha del Team Petronas erano sempre tra le più veloci, molte volte più delle ufficiali, mentre quest’anno sembrano meno competitive; Morbidelli non credo comunque a nessun complotto, ecco cosa ha detto al termine delle qualifiche.

Dichiarazioni Franco Morbidelli livello Yamaha Petronas GP Qatar 2 Qualifiche

“Non direi che la Yamaha ci trascura, ci sono sempre molti loro uomini nel box, anche uomini importanti. Quello che mi chiedo sempre è perchè non ho feeling, non capisco i motivi di una sensazione così brutta alla guida, questo nonostante tutti i cambiamenti fatti. Stiamo veramente brancolando nel buio e non sappiamo veramente cosa stia succedendo.”

Dichiarazioni Franco Morbidelli obiettivi Yamaha Petronas GP Qatar 2 Qualifiche

“Bisogna puntare alla Top Ten. Nella FP4 nonostante il feeling non ci fosse, la velocità non era male, quindi spero di poter essere veloce. Il feeling rimane simile, quello che cambia è la velocità: dei turni sembro anche competitivo altri sono fuori dal mondo e quindi spero domani di avere una risposta dal warm up.”

Dichiarazioni Franco Morbidelli Vs valentino Rossi GP Qatar 2 Qualifiche

“Con Vale (Rossi, ndr) non ci siamo mai visti. Prima ho parlato con Uccio e ho poi visto che Vale ha fatto fatica in qualifica, cosa strana, almeno strana quanto i miei Up/down. Non ci siamo parlati perché siamo talmente immersi nel nostro lavoro per cercare di capire che cosa stia succedendo. Non ci vediamo mai praticamente, io sono nel mio ufficio a cambiarmi, o nel mio box a capire cosa ca**o stia succedendo.”