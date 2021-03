MotoGP | GP Qatar Qualifiche: cinque millesimi dividono Enea Bastianini dalla Q2

Ducati Avintia GP Qatar MotoGP 2021 – Enea Bastianini ha debuttato alla grandissima in MotoGP. Il Campione del Mondo 2020 della classe Moto2, alla prima qualifica in Top Class ha sfiorato l’accesso in Q2, mancato per soli 5 millesimi.

Questo ha lasciato un pò di amaro in bocca al #23 del Team Ducati Avintia, ma rimane la grande prestazione, l’ottimo giro in 1’53.733, che gli ha permesso di centrare la quinta fila. Ecco cosa ha detto il #23 della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Qatar Qualifiche

“Peccato per quei cinque millesimi, è stata una cosa incredibile, ma sono comunque contentissimo della mia qualifica. Forse sono stato un po’ troppo aggressivo, avrei potuto fare anche meglio, però l’importante è mettere l’esperienza nel ‘saccoccio’ come si dice. Per la prossima gara vedremo di partire più avanti, ma sono sicuro che domani potremo fare una bella gara. Dovrò imparare come si guida una MotoGP in gara. Credo di poter lottare per la Top Ten. Credo nel mio potenziale e in quello del Team. Ha lavorato bene, la moto andava bene, quindi con qualche piccola modifica e qualche dettaglio si potrà fare bene.”