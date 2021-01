MotoGP | 12 ore del Golfo: prime prove libere per Rossi [FOTO]

Valentino Rossi, è sceso in pista per le prime prove libere della 12 Ore del Golfo che, a causa della pandemia di coronavirus, si disputerà nel circuito del Bahrain e non ad Abu Dhabi. Con il nove volte campione del mondo che gareggia con il team Monster VR46 Kessel, si alterneranno al volante di una Ferrari 488 GT3, il fratello Luca Marini e Alessio “Uccio” Salucci.

Sabato a partire dalle 7:30 inizierà la gara; l’obiettivo per gli italiani sarà quello di migliorare il risultato dell’anno scorso, la terza posizione assoluta.