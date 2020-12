MotoGP | Fausto Gresini ricoverato causa Covid-19

MotoGP – Fausto Gresini, Campione del Mondo ’85 e ’87 in 125cc. e proprietario dell’omonimo team, è stato ricoverato presso l’ospedale di Imola a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute a causa del Covid-19.

Come riportato da Sky Sport MotoGP, l’ex pilota imolese aveva scoperto di essere positivo pochi giorni prima di Natale, ma le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il ricovero presso l’ospedale di Imola lo scorso 26 dicembre per una terapia mirata. Al momento non si hanno ulteriori dettagli.