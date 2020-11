MotoGP | Dal 2022 arrivano i pannelli luminosi in tutte le piste

MotoGP – Dal 2022 sarà obbligatorio per tutti i tracciati in cui si disputeranno gare di: Formula 1, MotoGP, FIA World Endurance Championship, FIM WorldSBK i pannelli luminosi. L’accordo è stato raggiuto grazie alla nuova collaborazione sul tema sicurezza tra Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) e Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM).

I pannelli, già presenti in alcuni circuiti, possono essere azionati dalla direzione gara o dai commissari lungo il tracciato e vengono utilizzati per la comunicazione di informazioni cruciali per i piloti, come bandiere, il meteo o l’utilizzo della Safety Car. Attualmente in F1 è il promotore a farsi carico della segnaletica, istallandola e rimuovendoli, di gara in gara. Questo però fa si che molte piste non ne siano provviste per altri eventi. Con il nuovo accordo, ciascuno dei circuiti FIA Grado 1 del calendario F1 dovrà installare la luce omologata con specifica T1

pannelli, che hanno superato l’ultimo standard FIA 3504-2019. Ciascuno dei circuiti FIM sui calendari MotoGP, World Superbike ed Endurance dovrà installare il Pannelli luminosi omologati T1 o T2. Il requisito si estenderà ad altri circuiti FIA di grado 1 o 2 che ospitano eventi del campionato FIA, incluso il FIA World Endurance Championship nel 2023, dove i pannelli T2-spec saranno obbligatori, e Circuiti FIA di grado 3 che ospiteranno i Campionati FIA nel 2024 dove sarà richiesto il pannello luminoso T3.

Questi pannelli vengono sottoposti a rigorosi test da parte del laboratorio dell’Istituto federale di metrologia in Svizzera, dove vengono esaminati in una serie di condizioni tra cui pioggia e luce solare diretta. L’azienda britannica EM Motorsport è attualmente l’unico produttore ad aver superato i test FIA per il T1 e pannelli luminosi T2, con diversi altri produttori attualmente in fase di omologazione prodotti. La società spagnola Pixelcom ha superato i test FIA T2 ed è attualmente l’unico fornitore per Pannelli T3 omologati FIA.

Questo nuovo requisito si basa sulla collaborazione tra FIA e FIM sulla sicurezza del circuito e segue l’introduzione di uno standard di vernice per circuiti congiunti all’inizio di quest’anno.

Stuart Robertson, Head of Circuit and Rally Safety della FIA

“Questo è un altro passo importante nel collaborazione tra FIA e FIM sulla sicurezza dei circuiti. Garantirà che tutti i campionati che gareggiare su questi circuiti di alto livello può avere accesso alle ultime innovazioni di sicurezza “.

Franck Vayssié, Direttore della FIM Circuit Racing Commission

“La FIM e la FIA condividono un forte legame in termini di sicurezza e questo rafforza ulteriormente tale cooperazione. Rendere obbligatori questi pannelli luminosi sui circuiti FIM che ospitano i Campionati del Mondo MotoGP, Superbike ed Endurance contribuiranno a garantire i più alti livelli di sicurezza per tutte le serie che corrono su queste piste di alto livello “.