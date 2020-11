Moto2 | GP Portimao Gara, Marini: “Chiudiamo l’anno a testa alta”

Ottima prestazione di Luca Marini che con il secondo posto nel Gran Premio di Portimao, ha ottenuto il titolo di vice-campione del mondo e lascia così con onore lo Sky Racing Team VR46 per approdare in MotoGP (con il team Esponsorama Racing, ndr).

Buona gara anche per Marco Bezzecchi, quarto al traguardo e nella classifica piloti.

Dichiarazioni Sky Racing Team VR46, GP Portimao

Luca Marini: “Sono contento della stagione, sono fiero perché ho sempre dato il 100% in ogni turno, in ogni gara, in ogni curva. Dentro e fuori dalla pista. Abbiamo vinto insieme a tutto il Team e abbiamo commesso errori insieme, alcuni li abbiamo pagati anche molto. Ho spinto al massimo per vincere, ma Gardner ha fatto una gara mostruosa. Chiudiamo l’anno a testa alta, ci siamo divertiti e voglio ringraziare tutta la squadra, la mia famiglia, la mia fidanzata e l’Academy per il supporto e Ducati per la grande opportunità che mi aspetta il prossimo anno”.

Marco Bezzecchi: “Dopo la qualifica, ho cercato di fare una bella gara e di recuperare. Sono partito bene, ho subito scalato la classifica e ho cercato di imporre il mio ritmo. Non è stato facile, sono stato molto aggressivo e ho danneggiato un po’ la gomma i primi giri. Ho difeso la P4 nel finale e sono comunque contento della stagione: con il Team abbiamo sempre dato il massimo”.