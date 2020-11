MotoGP | Gp Portimao Gara: Franco Morbidelli, “E’ stata una stagione fantastica”

MotoGP Gp Portogallo Portimao Yamaha MotoGP Gara – Franco Morbidelli ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, ultima tappa del Motomondiale 2020, in terza posizione.

Il pilota del team Petronas, partito dalla prima fila, non è riuscito a tenere il passo di Oliveira nelle prime fasi di gara. Nel finale è stato attaccato da Miller ed ha chiuso in terza posizione. Morbido si è però aggiudicato il “titolo” di vice campione del mondo, nonché quello di miglior pilota di un team indipendente, è anche il miglior pilota Yamaha in classifica generale.

Dichiarazioni Franco Morbidelli MotoGP Gp Portogallo Portimao Gara

“Sapevamo che Oliveira sarebbe andato forte, si vedeva che aveva qualcosa più degli altri. E’ un pilota intelligente e nel corso dei turni ha sistemato molte cose. Si sapeva fosse uno step avanti a tutti. E’ stata una stagione fantastica per me e non nascondo che ad inizio anno mi sentivo la quarta forza di Yamaha, ma non messo da parte. Però avere una moto diversa dagli altri mi ha fatto sentire un po’ menomato. Però abbiamo concentrato tutta questa rabbia nel lavoro a casa e con la squadra. Questo ci ha fatto fare la differenza. Con Ramon abbiamo migliorato il rapporto. Ho avuto la fortuna di lavorare sempre con capo tecnici fantastici ma quest’anno è andato sempre bene con lui e questo ha fatto la differenza. Ci siamo presi un gran rivincita e sono contentissimo. Ho dato tutto, ho cercato di scappare da Jack, ma aveva gomme messe meglio. Mi ha passato ed ha chiuso tutti i buchi. Ha attaccato alla fine senza che me ne accorgessi, è stato più bravo.”