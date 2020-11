Moto2 | Gp Portimao : Enea Bastianini, “Un sogno che si avvera”

Moto2 Gp Portogallo Portimao – Chiudendo il Gp del Portogallo in quinta posizione, Enea Bastianini si è laureato Campione del Mondo classe Moto2. Una stagione breve, intensa ma allo stesso tempo difficilissima.

Il pilota riminese ha iniziato la stagione con il podio del Qatar per poi andare a vincere gara 2 di Jerez e il Gp della Repubblica Ceca. Dopo il passo falso in Austria, nel Gp di casa a Misano è salito sul podio ed ha poi vinto gara 2, chiudendo poi la stagione con altri due podi.

Dichiarazioni Enea Bastianini Campione del Mondo Moto2 2020

“E’ un onore festeggiare questa cosa. Devo fare l’abitudine e realizzare il tutto. E’ difficile trovare parole. E’ un sogno che si avvera. Oggi è stata un a gara difficile, perché gestire tutto non è facile. Quando ho visto che potevo gestire l’usura delle gomme sono rimasto attaccato a Marco. Poi ho visto Sam terzo e mi sono accontentato del quinto posto. Devo ringraziare molte persone, anche la Dorna che ha fatto un gran lavoro per farci correre, poi ovviamente il team , la famiglia e la mia ragazza. Non è stato facile tenere a mente i punti, ho iniziato spingendo un po’, poi ho visto che andavano forte e ho iniziato a rallentare per evitare pericoli. Poi ho visto che dietro avevo gli altri ho iniziato a spingere e ho vinto il mondiale. “