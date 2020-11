MotoGP | Gp Portimao: Joan Mir, “Voglio chiudere nel miglior modo possibile”

MotoGP Gp Portimao Suzuki MotoGP – Archiviato il titolo piloti con il piazzamento ottenuto nell’ultimo appuntamento di Valencia, Joan Mir è pronto a scendere in pista a Portimao per il Gran Premio del Portogallo, ultimo round di questo mondiale 2020 di MotoGP. Lo spagnolo, fresco campione del mondo, cercherà di regalare punti importanti alla Suzuki per la classifica marche, così da chiudere al meglio una stagione assolutamente indimenticabile.

Dichiarazioni Joan Mir Gp Portimao MotoGP

“Sto ancora cercando di capire cosa ho realmente vissuto domenica. Sto cominciando a rendermi conto del risultato raggiunto solo in questi giorni e sono rimasto sorpreso in positivo da tutti i messaggi di affetto e stima che ho ricevuto. La stagione però non è ancora finita e abbiamo davanti un ultimo round a Portimao. Vogliamo chiudere il campionato nel miglior modo possibile”.