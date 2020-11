MotoGP | Gp Valencia 2: Mir Campione del Mondo, rivivi le emozioni della gara attraverso la nostra Gallery

MotoGP Gp Valencia Gara – Joan Mir è il nuovo Campione del Mondo della classe MotoGP. Il pilota maiorchino della Suzuki ha amministrato il vantaggio accumulato nelle precedenti gare e a Valencia ha tagliato il traguardo in settima posizione, aggiudicandosi l’iride alla sua seconda stagione in Top Class.

Mir riporta il titolo alla Suzuki 20 anni dopo, allora fu Kenny Roberts Jr. a conquistarlo, ma nella classe 500cc. Per la casa di Hamamatsu è il primo titolo in MotoGP.

La gara è stata vinta da uno straordinario Franco Morbidelli, che in sella alla Yamaha del Team Petronas ha resistito agli attacchi finali del Ducatista Jack Miller, che a sua volta ha preceduto la KTM di Pol Espargarò.

Gara incolore per le Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci (hanno chiuso in ottava e quindicesima posizione, ndr), mentre Valentino Rossi è passato sotto alla bandiera a scacchi in dodicesima posizione.

