MotoGP | Gp Valencia 2: Stefan Bradl, “Auguro a Marquez una pronta guarigione”

MotoGP Gp Valencia Honda HRC – Stefan Bradl affronterà i prossimi Gran Premio di Valencia e Portogallo a bordo della Honda HRC di Marc Marquez.

A causa delle condizioni del braccio del sette volte Campione del Mondo, il tedesco resterà in sella fino alla fine di questo campionato, aspetto che gli permetterà di proseguire il percorso di crescita della RCV avviato a metà di questo campionato.

Per quanto riguarda Valencia, Bradl cercherà di confermare i passi in avanti mostrati nelle ultime settimane, con l’obiettivo di regalare punti importanti alla squadra.

Dichiarazioni Stefan Bradl Gp Valencia MotoGP Preview

“Prima di tutto voglio augurare a Marc Marquez il meglio per il suo recupero. Ci tengo inoltre a ringraziare Honda HRC per avermi dato questa opportunità. Abbiamo fatto molti progressi da Le Mans ad oggi e sto lavorando sodo con il team per cercare un buon compromesso. La settimana scorsa ci aiuterà molto in termini di dati e le previsioni fanno per sperare per il proseguo del week-end. Sarà un finale di stagione impegnativo, ma non vedo l’ora”.