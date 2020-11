MotoGP | Gp Valencia 2: Massimo Meregalli, “Yamaha vuole riscattare lo scorso week-end”

MotoGP Gp Valencia Yamaha Factory Team – Yamaha in cerca di risposte nel prossimo Gran Premio della Comunità Valencia, penultimo appuntamento di questo mondiale 2020 di MotoGP. Il team nipponico, meteo permettendo, cercherà di capire le problematiche che hanno penalizzato la performance dei piloti nel primo week-end del Ricardo Tormo, così da tenere aperti i giochi per il mondiale marche. Discorso diverso invece per il campionato piloti, visto che Maverick Vinales accusa un gap troppo ampio dalla leadership della classifica.

Dichiarazioni Massimo Meregalli Gp Valencia MotoGP Preview

“Lo scorso week-end a Valencia è stato difficile, ma adesso abbiamo tra le mani un’altra opportunità. Team e piloti vogliono mostrare il massimo del proprio potenziale. Il Gran Premio d’Europa ci ha messo davanti ad alcune circostanze difficili e molte “problematiche” si sono verificate insieme, rendendo il tutto abbastanza complesso. Adesso possiamo concentrarci totalmente sulle corse e sui compiti a portata di domani. Continueremo ad impegnarci al massimo fino all’ultima gara in programma di questa stagione”.