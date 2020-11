MotoGP | Gp Valencia: Danilo Petrucci, “Triste correre senza pubblico, manca soprattutto dopo prove e gara”

MotoGP Gp Europa Valencia Ducati – Danilo Petrucci ha parlato ai giornalisti alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio d’Europa, dodicesima tappa della MotoGP 2020 in programma domenica 8 novembre a Valencia.

Il pilota ternano, alle sue ultime tre gare in sella alla Ducati ha parlato anche della mancanza di pubblico e dell’aiuto dei maxi-schermi durante la gara. Ecco cosa ha detto “Petrux”.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Conferenza su presenza tifosi Champions League e mancanza pubblico Gp Europa Valencia MotoGP

“Ho visto che ieri sera in Champions League c’erano dei tifosi presenti allo stadio (in Zenit – Lazio e Ferencvaros – Juventus, ndr), per quando ci riguarda la mancanza non si sente in prova o in gara, anche se i maxi-schermi aiutano moltissimo (di solito vengono montati solo presenza di pubblico, come in Francia, dove Petrucci ha vinto, ndr) ma soprattutto a fine turno e alla fine della gara. Questa è una grande mancanza, ma fortunatamente non si sente quando stiamo correndo. Certamente quando finisce il turno è abbastanza triste vedere gli spalti vuoti, sia per il grande impegno che ci mettiamo, sia per lo spettacolo che avrebbero potuto vedere. Ho sempre detto che queste MotoGP non sono solo bella da guidare, ma anche da vedere e quando ho la possibilità durante i test vado sempre a bordo pista perchè sono bellissime da vedere.”

Dichiarazioni Danilo Petrucci ultime tre gare con Ducati Gp Europa Valencia MotoGP

“Ho pensato molto a questi momenti, soprattutto ieri quando stavo preparando tutto il materiale, soprattutto cose della Ducati. E’ stato malinconico preparare queste ultime tre trasferte, in queste tre gare possiamo comunque ancora farci valere, la vittoria di Le Mans è stata più una soddisfazione personale. Vorrei fare queste tre gare a livello dei migliori. Vorrei chiudere la mia storia con la Ducati con il sorriso. Adesso siamo molto più rilassati nel box, credo che sarà comunque molto emozionante, soprattutto l’ultima gara, quando saluterò per l’ultima volta i miei meccanici.”

Dichiarazioni Danilo Petrucci KTM Tech 3 2021 senza test post gara Gp Europa Valencia MotoGP

“Solitamente i test di Jerez svolti a novembre non erano molto indicativi e molti piloti erano concordi su questo. Quest’anno invece avrei voluto farli, purtroppo non ci saranno e sfrutteremo al massimo i due test che dovrebbero esserci prima dell’inizio della stagione. E’ un peccato, ero curioso di provare la nuova moto (correrà con la KTM del Team Tech 3, ndr) vorrà dire che faremo molti giri a Sepang. Avrò una squadra completamente nuova, ho rispettato la decisione di Hervè (Poncharal, proprietario del Team Tech 3, ndr) di mantenere la stessa squadra.”