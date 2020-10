MotoGP | Rivola (Aprilia): “Dovizioso sarebbe un’opportunità più unica che rara” [VIDEO]

Motomondiale MotoGP Iannone Aprilia – Nella conferenza stampa tenutasi oggi presso la sede di La Presse a Milano, come già scritto qui erano presente oltre ad Andrea Iannone anche i suoi legali e Massimo Rivola, Amministratore Delegato di Aprilia Racing.

Intervistato da Sky Sport Rivola ha anche parlato del possibile ingaggio da parte della casa veneta di Andrea Dovizioso, che a fine anno lascerà la Ducati. Ecco cosa ha detto.

“Dal momento in cui Andrea Dovizioso si è messo sul mercato si verrebbero a creare determinate condizioni. E’ una di quelle opportunità più uniche che rare. Un vice-campione del mondo degli ultimi tre anni che viene a svilupparti la moto che è in progresso ma a cui manca questo ultimo passo. Avere Andrea Dovizioso sarebbe un’opportunità unica e non non possiamo più aspettare. Aspettare Andrea (Iannone, ndr) vorrebbe dire compromettere un’altra stagione. Iniziare il Campionato con un pilota e poi cambiare sarebbe un rischio e non dimentichiamo che Iannone non guida una moto da 12 mesi. Sappiamo tutti che aspettare Andrea è un rischio, speriamo in questa benedetta sentenza, ma confidiamo anche che il talento di Andrea sia veramente speciale e che possa recuperare il tempo perduto.”