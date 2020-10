MotoGP | Gp Le Mans: Rins, “Voglio confermarmi dopo Barcellona”

MotoGP GP Francia MotoGP – Obiettivo conferma per Alex Rins nel prossimo Gran Premio di Francia, nono appuntamento di questo mondiale 2020 di MotoGP. Lo spagnolo del team Suzuki, dopo lo splendido terzo posto conquistato a Barcellona, vuole sfruttare al massimo il potenziale della GSX-RR sul circuito di Le Mans, così da raccogliere punti importanti non solo per il campionato piloti, ma anche per quello marche e costruttori.

Dichiarazioni Alex Rins GP Le Mans MotoGP

“Ottenere il podio nella mia gara di casa è stato sensazionale e personalmente cercherò di confermarmi nel prossimo GP di Francia. Voglio tornare a provare quella sensazione il prima possibile. Le Mans non è la mia pista migliore, ma la GSX-RR si adatta bene in quasi tutti i circuiti, ragion per cui non vedo l’ora di saltare in sella per vedere cosa riusciremo a fare”.