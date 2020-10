Moto2 | Di Giannantonio ritorna da Gresini: accordo biennale con passaggio in MotoGP

Fabio Di Giannantonio ha deciso di riscattarsi dopo una stagione difficile, con il team che lo ha visto ottenere il titolo di vice campione del mondo nel 2018, in Moto3. Oggi infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe stato raggiunto un accordo biennale con il team Gresini, che prevede il passaggio in MotoGP per il 2022.

Era ormai chiaro il divorzio tra Diggia e il team SpeedUP per la prossima stagione e il pilota romano, ha valutato diverse trattative: Intact GP, Pons, Italtrans ma alla fine una tra tutte ha prevalso, il team di Fausto Gresini che per il 2021 schiererà quindi una line-up Moto2 tutta italiana, insieme a Nicolò Bulega. Inoltre, ci saranno nuovi arrivi importanti nel box, come il tecnico Stefano Guidi, ex elettronico Marc VDS che sarà il telemetrista di Fabio.