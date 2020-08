MotoGP | Marc Marquez: “I medici si sono sbagliati”

MotoGP – Mentre i colleghi erano impegnati nel Gran Premio di Stiria, Marc Marquez e la Honda hanno annunciato, tramite un comunicato che riportava solo le parole del team Principal Puig, il continuo del periodo di stop per almeno altri tre mesi. Poco prima della partenza del Gp il campione del mondo in carica ha parlato, ai microfoni di DAZN, della situazione che sta vivendo.

Il rientro dello spagnolo era previsto per Misano, ma i medici hanno preferito allungare i tempi di recupero, viste le condizioni non ancora ottimali. Il #93 ha anche parlato della situazione di Dovizioso e della sorpresa nell’apprendere la notizia del divorzio con Ducati.

Dichiarazioni Marc Marquez infortunio omero destro tempi lunghi

“Chiaramente dal punto di vista del morale non sono certo nel mio miglior momento. Mi piacerebbe essere in pista e quando vedo gli altri correre e fare le prove quando invece sono costretto a guardarli in televisione. Diventa strano essere in questa situazione dopo aver fatto 8 anni senza aver saltato una gara. Ora è il momento di aver pazienza e rispettare il corpo. Dopo la prima operazione ho seguito le raccomandazioni dei medici che mi avevano detto di poter salire in moto. Mi avevano detto che la placca non avrebbe ceduto e si sono sbagliati. Continuerò a fidarmi del dottor Mir. Di fatto la stagione è persa, dunque è meglio recuperare bene e fare come il corpo richiede. Sarà sincero. Se ti fai operare alla gamba e il medico ti dice che puoi camminare senza stampelle, tu cosa fai? C’era lo stesso rischio tornando a Jerez come a Brno o in Austria. Un osso impegna dalle 6 alle 8 settimane a saldarsi. E’ stato un errore tornare in pista, ma dopo è più facile analizzare la situazione. Sono stato il primo a dare al dottor Mir, mi ha operato mille volte e una è andata male. Ho dato loro ancora una volta fiducia e seguirò le indicazioni come ho sempre fatto. Per quanto mi riguarda, perdo un anno, ma spero ne arrivino tanti di buoni.”

Dichiarazioni Marc Marquez divorzio Dovizioso Ducati

“Sono rimasto sorpreso dal suo annuncio, soprattutto visto che va veloce ed è secondo nel Mondiale. Sicuramente ci mancano dei tasselli per capire, non sappiamo cosa sia successo. Rispetto la decisione di Dovi, è stato un grande rivale e spero di rivederlo in futuro.