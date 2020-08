MotoGP | Gp Austria 2: Miguel Oliveira, “Entusiasta di correre nuovamente qui”

MotoGP GP Austria 2 2020 KTM Tech 3 – Dopo la rovinosa caduta di domenica scorsa, provocata dal contatto con Pol Espargaro, Miguel Oliveira è pronta a riscattarsi nel prossimo Gran Premio di Stiria, sesto appuntamento di questo mondiale 2020 di MotoGP.

L’alfiere del team KTM Tech 3, forte delle potenzialità del pacchetto tecnico RC16, cercherà di massimizzare le prestazioni sul tracciato del Red Bull Ring, così da regalare punti importanti alla squadra per la classifica marche e costruttori

Dichiarazioni Miguel Oliveira GP Austria 2 MotoGP 2020

“Sono davvero entusiasta di poter correre qui una seconda volta. Dopo la delusione della scorsa gara, non vedo l’ora di fare un buon risultato per me e per la squadra in modo da restare motivati per ciò che ci aspetta. Qui sono sempre andato forte e in più è la pista di casa per KTM. Possiamo far bene.”