Superbike | Round Portimao: Rea chiamato alla riscossa

Dopo Jerez de La Frontera, il Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike scende di nuovo in pista in Portogallo, nel suggestivo Autodromo Internacional do Algarve, a Portimao, per il terzo round della stagione.

Dopo le vittorie ottenute in Gara1 e Gara2, Scott Redding è il nuovo leader della classifica iridata con ben 24 punti di vantaggio su Jonathan Rea, uno che non ci sta ad arrivare secondo: proprio il PentaCampione del Mondo in carica è il protagonista atteso in Portogallo, chiamato a colmare subito il gap da Redding e a confermare di essere sempre lui l’uomo da battere a Portimao.

Rea infatti detiene molti dei record di questa pista: nove vittorie, 17 podi e tre pole (insieme a Tom Sykes) ed è l’unico pilota ad aver vinto dopo essere partito oltre la quarta casella in griglia.

Se Rea conosce benissimo questa pista, lo stesso non si può dire per Scott Redding: questo sarà il primo fine settimana di gara a Portimao per Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati) dopo i test di gennaio, dove ha comunque messo a segno il secondo tempo più veloce (in 1’41.179) dietro a Toprak Razgatlioglu (1’40.804).

Ai record di Rea, si aggiungono quelli di Kawasaki: è il team che ha vinto di più a Portimao con 10 successi e qui andrà a caccia della 150^ vittoria nel WorldSBK.

Di seguito vediamo gli appuntamenti del fine settimana:

Venerdì 7 agosto

11:30 – 12:20 – WorldSBK FP1

16:00 – 16:50 – WorldSBK FP2

Sabato 8 agosto

10:00 – 10:20 – WorldSBK FP3

12:00 – 12:25 – WorldSBK Tissot Superpole

15:00 – WorldSBK Gara 1

Domenica 9 agosto

10:00 – 10:15 – WorldSBK Warm Up

12:00 – WorldSBK Tissot Superpole Race

15:00 – WorldSBK Gara 2