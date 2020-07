MotoGP | Test Jerez: Marc Marquez, “Sono davvero felice di essere tornato in moto”

MotoGP Test Jerez 2020 Honda Repsol – Marc Marquez ha chiuso la giornata di test che precedono il gp di Jerez, prima tappa del Motomondiale 2020, con il terzo tempo.

Il campione del mondo in carica ha fermato il crono sul 1’37.941, fermando a 148 millesimi dalla vetta. Per il #93 era molto importante questo test. La Honda nel corso dei test invernali non aveva brillato, ed la condizione fisica dello spagnolo non era delle migliori a seguito dell’intervento alla spalla. A 5 mesi di distanza le cose sono però cambiate, piccole modifiche fatte sulla moto nell’ultimo giorno di test in Qatar hanno confermato la loro efficacia e la condizione fisica è ormai al top.

Dichiarazioni Marc Marquez Repsol Honda Team Test Jerez MotoGP 2020

“Sono felice oggi. Abbiamo avuto una dura pre-season, ma sembra che alla fine del test del Qatar abbiamo trovato qualcosa, quindi è stato bello poterlo confermare qui perché il Qatar è sempre una situazione unica. Dall’inizio di oggi era la mia moto, la moto che avevo nel 2019 ma con un’evoluzione. Anche la mia spalla la sentivo bene e sono riuscito ad essere veloce. Abbiamo dovuto lavorare sulla costanza, che era il vero focus nel pomeriggio. Onestamente, sono davvero felice di essere tornato in moto!”