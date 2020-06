MotoGP | Infortunio clavicola Dovizioso, operazione riuscita: Prof. Porcellini “Credo che possa correre a Jerez” [VIDEO]

MotoGP Motomondiale 2021 – Andrea Dovizioso è stato operato con successo alla clavicola sinistra fratturata mentre stava disputando gara di motocross del Campionato regionale Emilia Romagna.

Il “Dovi” dopo una prima tappa all’ospedale di Forlì si è diretto poi al Policlinico di Modena dove è stato operato dal Prof. Porcellini, lo stesso che lo aveva già operato alla spalla destra. L’operazione non era strettamente necessaria, a dettarla i tempi di recupero, visto che il prossimo 19 luglio partirà la MotoGP 2020 post Covid-19. Ecco cosa ha detto il Prof. Porcellini.

Dichiarazioni Prof. Porcellini operazione clavicola sinistra Andrea Dovizioso fratturata mentre faceva Motocross

“Il paziente è arrivato con la frattura scomposta della clavicola dell’estremo sternale, quindi un pò più complicata. La frattura è stata ridotta, abbiamo messo una placca per stabilizzarla e ora potrà subito lavorare per tornare in moto. Dal punto di vista clinico le condizioni sono ottime. La medicina non è una scienza esatta, ma l’altra volta mi diceva in sala operatoria che in 21 giorni aveva recuperato, quindi credo che per la prima gara MotoGP ce la farà.”