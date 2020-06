MotoGP | Rinnovo Ducati Dovizioso, colpo di scena, si propone Jorge Lorenzo

MotoGP Motomondiale 2021 – Andrea Dovizioso e Ducati, un matrimonio che al momento non registra novità sul discorso 2021.

Tra il pilota forlivese, tre volte vice-campione del mondo negli ultimi tre anni e la Ducati si inserisce a sorpresa Jorge Lorenzo.

Un ritorno del maiorchino avrebbe del clamoroso, visto come era stato “cacciato” a favore di Danilo Petrucci. Ora che Jack Miller è stato promosso ufficiale dal 2021, in casa Ducati stanno vagliando anche il ritorno del prediletto di Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse.

Secondo Sky Sport Lorenzo avrebbe mandato questo messaggio a Dall’Igna: “Sto bene. Dammi una moto, possiamo ancora vincere insieme.” Secondo “Speedweek”, Albert Valera sta negoziando con Gigi Dall’Igna e Paolo Ciabatti le condizioni del nuovo contratto del #99.

Il ritorno alla Ducati sarebbe un vero e proprio scacco matto alla Honda, con cui il maiorchino non ha mai legato e anche alla Yamaha, che lo aveva ingaggiato come tester per questo 2020, condizionato poi dal Covid-19.