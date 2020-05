MotoGP | Coronavirus: ufficiale, cancellati i Gran Premi di Gran Bretagna e Australia

MotoGP Coronavirus Covid-19 – La FIM, l’IRTA e la Dorna Sports con rammarico hanno annunciato la cancellazione dei Gran Premi di Gran Bretagna e Australia. L’attuale epidemia di coronavirus e le conseguenti modifiche del calendario hanno obbligato la cancellazione di entrambi gli eventi.

Il Gran Premio di Gran Bretagna si sarebbe dovuto svolgere dal 28 al 30 agosto sul classico circuito di Silverstone, che ha ospitato il primo Gran Premio in terra britannica dal 1977 e dove la MotoGP è tornata dieci anni fa. Per la prima volta nella storia non ci sarà nessuna gara della MotoGP in Gran Bretagna, in oltre 70 anni di campionato.

La cancellazione del Gran Premio di Gran Bretagna comporta anche la cancellazione della corrispondente attività in pista della British Talent Cup.

Il Gran Premio d’Australia si sarebbe svolto sul leggendario circuito di Phillip Island dal 23 al 25 ottobre. Phillip Island ha ospitato il primo Gran Premio motociclistico australiano nel 1989 e dal 1997 è stata l’unica casa della MotoGP con il suo layout unico che garantisce grandi battaglie.

Dichiarazioni Stuart Pringle, Amministratore delegato di Silverstone cancellazione GP Gran Bretagna

“Siamo estremamente delusi per la cancellazione dell’evento britannico della MotoGP, anche perché la gara annullata nel 2018 è ancora un ricordo recente, ma sosteniamo la decisione che è stata presa in questo eccezionale caso. Voglio ringraziare gli stoici fan britannici per la loro pazienza e il loro supporto. Ora non vediamo l’ora che arrivi il 2021 quando Silverstone ospiterà ancora una volta la MotoGP più in una pista veloce e storica e lavoreremo duramente per renderlo un evento davvero eccezionale per tutti.”

Dichiarazioni aul Little AO, presidente della Australian Grand Prix Corporation cancellazione GP Australia

“Siamo molto delusi dal fatto che i fan della MotoGP di Victoria, dell’Australia e a livello internazionale non avranno la possibilità di vedere i migliori piloti del mondo competere su uno dei migliori circuiti al mondo, ma è stata presa la giusta decisione. Torneremo al meglio nel 2021.”

Dichiarazioni CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta cancellazione GP Gran Bretagna e Australia

“Siamo rattristati di dover annunciare la cancellazione di questi eventi iconici dopo aver trovato il modo di superare i problemi logistici e operativi derivanti da un calendario legato alla pandemia e riorganizzato. Silverstone e Phillip Island sono sempre stati due dei weekend di gare più emozionanti della stagione, con entrambe le piste che non hanno mai mancato di offrire gare molto combattute.

A nome di Dorna, desidero ancora una volta ringraziare i fan per la loro comprensione e la loro pazienza mentre aspettiamo che la situazione migliori. Non vediamo l’ora di tornare a Silverstone e Phillip Island l’anno prossimo per altre incredibili battaglie.”