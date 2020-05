MotoGP | eSport Misano: torna Valentino Rossi, in “pista” anche la MotoE

MotoGP eSport – Domenica prossima alle ore 15:00 è in programma il quarto Gran Premio eSport della stagione. Si “correrà” Joypad alla mano al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

La prima gara corsa al Mugello aveva visto trionfare Alex Marquez (Repsol Honda), mentre al Red Bull Ring a tagliare per primo il traguardo era stato il nostro “Pecco” Bagnaia, in “sella” alla Ducati del Team Pramac. A Jerez aveva invece vinto Maverick Vinales.

In pista 11 piloti della MotoGP e nove della MotoE. Per la classe regina torna Valentino Rossi, che dividerà la pista con Marc Marquez, Maverick Vinales, Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Michele Pirro, Joan Mir, Fabio Quartararo, Takaaki Nakagami, Tito Rabat e Lorenzo Savadori.

Per quanto riguarda la Moto E, al via il campione del mondo in carica Matteo Ferrari, ma anche un altro pilota di casa al Misano World Circuit, Mattia Casadei.

I momenti salienti delle qualifiche verranno mostrati prima delle gare, con quelle sessioni che decideranno la griglia prima della trasmissione. I fan possono guardare l’intero spettacolo dalle 15:00 sul nostro sito, su motogp.com e esport.motogp.com, su emittenti televisive selezionate e su piattaforme di social media tra cui YouTube (tramite i canali MotoGP e MotoGP eSport ), MotoGP eSport Twitter, Instagram e Facebook (tramite le pagine eSport MotoGP e MotoGP).

L’evento sara trasmesso anche dalle seguenti tv: Sky Italia, Canal + in Francia, DAZN (in Spagna, Italia e DACHS), BT Sport nel Regno Unito, ServusTV in Austria e Germania, Fox Asia, Fox Australia, Viasat in Svezia, NBC in Stati Uniti, Fox Brasile ed ESPN in America Latina, Motorsport TV Russia, Eurosport India, TEN e SuperSport in tutta l’Africa.

Come sempre, la copertura di Virtual Race 4 si concluderà con un Instagram live con il vincitore della MotoGP alle 16:30 (GMT +2) e il vincitore della MotoE alle 17:00.

Piloti MotoGP Virtual Race Misano

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Valentino Rossi, Maverick Vinales

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Piloti MotoE Virtual Race Misano

Trentino Gresini MotoE: Matteo Ferrari

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

LCR E-Team: Xavier Simeon

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

Intact GP: Dominique Aegerter

Tech 3 E-Racing: Lukas Tulovic

Join Contract Pons 40: Jordi Torres

Openbank Aspar Team: Alejandro Medina