MotoGP | Coronavirus: ufficiale, cancellati i Gran Premi di Germania, Olanda e Finlandia

MotoGP Coronavirus Covid-19 – La FIM, l’IRTA e la Dorna Sports con rammarico hanno annunciato la cancellazione dell’HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland, del Motul TT Assen e del Grand Prix della Finlandia. L’attuale epidemia di coronavirus ha obbligato la cancellazione di tutti e tre gli eventi.

Le tre gare erano in programma rispettivamente il 21 giugno, 28 giugno e 12 luglio sui circuiti del Sachsenring, Assen e KymiRing. Per la prima volta nella storia del Motomondiale non si svolgerà quindi una delle gare più iconiche, quella del TT di Assen.

La cancellazione di questi eventi comporta anche la cancellazione delle attività di pista corrispondenti della Coppa del Mondo FIM Enel Moto World Cup, Northern Talent Cup e FIM Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Dichiarazioni CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta cancellazione GP Germania, GP Olanda e GP Finlandia

“È con grande tristezza che annunciamo la cancellazione di questi tre importanti Gran Premi nel calendario della MotoGP. Il GP di Germania si è corso su una pista davvero unica con una storia incredibile, e il KymiRing sarebbe stata una sede entusiasmante destinata ad accogliere le corse in Finlandia per la prima volta dal 1982. E l’iconico TT Circuit Assen ha avuto l’onore unico di essere stato l’unico luogo in cui si è tenuto un round del Motomondiale ogni anno, senza interruzioni, dall’inizio del campionato nel 1949. A nome di Dorna, vorrei ringraziare tutti i fan per la loro comprensione e pazienza mentre aspettiamo che la situazione migliori. Non vediamo l’ora di tornare al Sachsenring e al TT Circuit Assen nel 2021 e aspettiamo con impazienza il debutto nel Grand Prix del nuovo KymiRing nella prossima stagione.”