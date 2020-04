MotoGP | eSport Red Bull Ring: Petrucci: “Bello tornare a sfidare i miei rivali!”

MotoGP eSport – Il Motomondiale è fermo a causa della pandemia di coronavirus e prende sempre più “piede” il campionato eSport.

In pista per questa seconda gara virtuale che si svolgerà al Red Bull Ring domenica 12 aprile alle ore 15:00 anche i piloti Ducati Danilo Petrucci e Michele Pirro.

Mentre “Petrux” è abbastanza “ferrato” con i videogiochi, il tester Ducati Pirro è meno portato, ma darà tutto in sella alla Ducati Desmosedici.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Ducati Corse eSport Red Bull Ring

“Partecipare alla Virtual Race non sarà come correre in pista, ma in questo momento particolare è bello avere almeno questa opportunità per poter tornare a sfidare i miei rivali! È un modo diverso per mantenere alto anche lo spirito di competizione. Il gioco è molto realistico e sto cercando di allenarmi un po’ in questi giorni. Ho chiesto qualche consiglio anche ad Andrea Saveri, pilota del team Ducati Corse eSport e attuale campione del mondo “virtuale” di MotoGP! Sarà sicuramente divertente e sono molto curioso di vedere come andrà!”.

Dichiarazioni Michele Pirro Ducati Corse eSport Red Bull Ring

“Non avrei mai pensato che la mia prima gara MotoGP del 2020 sarebbe stata virtuale! Non sono mai stato un esperto di videogiochi, ma mi impegnerò molto per riuscire ad ottenere un buon risultato domenica! Cercherò di viverla come una competizione vera, anche se sarà sicuramente una situazione insolita per me, ma allo stesso tempo molto divertente! Non vedo l’ora di poter scendere “virtualmente” in pista e festeggiare così la Pasqua insieme a tutti i nostri tifosi, sponsor e tecnici, che sicuramente ci seguiranno da casa!”.

Questa la lista dei partecipanti, c’è anche Valentino Rossi.

Entry List eSport Red Bull Ring 2020

Repsol Honda: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati: Danilo Petrucci, Michele Pirro

Monster Energy Yamaha: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Petronas Yamaha: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat