MotoGP | eSport: Ducati in forma ufficiale con AndrewZh

MotoGP eSport – Il Motomondiale non è ancora partito causa pandemia di coronavirus (è di poco fa la notizia dei rinvii a data da destinarsi del Mugello e Barcellona, clicca qui per saperne di più, ndr) e prende sempre più “piede” il campionato eSport.

Esiste un vero e proprio campionato per questa specialità e la Ducati ha annunciato l’entrata in forma ufficiale con il Campione del Mondo in carica MotoGP AndrewZh (nella foto insieme ad Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e Michele Pirro, ndr).

Non ci si deve confondere tra le gare che stanno facendo alcuni piloti della MotoGP in questa quarantena (la prossima è in programma il 12 aprile al Red Bull Ring, ndr) e il vero e proprio campionato ufficiale e di quest’ultimo stiamo parlando.

Sin dal suo debutto nell’eSport, AndrewZh si è sempre rivelato protagonista in tutte le edizioni del Mondiale MotoGP: nel 2018 si era classificato in terza posizione e lo scorso anno ha chiuso al primo posto ai comandi di una Desmosedici GP, anche se in quel momento non era ancora un pilota ufficiale Ducati.

Quest’anno l’obiettivo di Ducati e di AndrewZh è riconfermare il titolo mondiale conquistato nell’ultimo appuntamento di Valencia della scorsa stagione.

Oltre a poter seguire le sue battaglie sullo schermo, i fan potranno conoscere meglio AndrewZh nel corso della stagione, durante alcuni eventi promozionali organizzati da Ducati.

Dichiarazioni Paolo Ciabatti Direttore Sportivo Ducati Corse eSport

“L’eSport è una delle piattaforme di intrattenimento cresciute più rapidamente negli ultimi anni: l’innovazione, il progresso e la tecnologia fanno parte del dna della Ducati e per questo abbiamo deciso di impegnarci anche in questa nuova avventura. Già prima che Andrea diventasse campione lo scorso anno, avevamo iniziato a discutere con lui l’ufficializzazione di questo rapporto per poterlo avere con i colori ufficiali di Ducati Corse alla guida della Desmosedici GP virtuale nel Campionato del Mondo 2020. Andrea non è solo un pilota eSport straordinario, ma è anche un vero Ducatista: è di Bologna, vive a pochi chilometri da Borgo Panigale, guida una Ducati Monster e questo per noi è un valore aggiunto. Gli auguriamo un grandissimo “in bocca al lupo” e non vediamo l’ora che inizi il nuovo campionato.”

Dichiarazioni Andrea Saveri aka AndrewZh eSport

“Quando ebbe inizio il mondiale eSport non avrei mai pensato di poter arrivare a questo traguardo. Diventare pilota ufficiale Ducati e vestire i colori della squadra di Borgo Panigale è un sogno diventato realtà, soprattutto per un giovane di Bologna come me, appassionato di motociclismo fin da piccolo e che sa cosa significa essere Ducatista. Nonostante sia un momento particolarmente complicato nel mondo, noi abbiamo potuto competere per stabilire il ProDraft della classifica, dove non è stato facile ottenere l’accesso alla fase finale, perché il livello quest’anno è veramente molto alto. Sarà una stagione molto speciale, nella quale spero di ripagare la fiducia dimostratami da Ducati ottenendo grandi risultati.”