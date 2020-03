MotoE | Test Jerez Day 3: Ferrari si aggiudica l’ultima giornata

5 / 5 ( 1 vote )

MotoE Test Jerez – Sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera è andata in scena la terza ed ultima giornata di test ufficiali della MotoE, il campionato con moto elettriche che si prepara all’avvio della seconda stagione.

Al termine della giornata è stato il campione del mondo in carica della categoria, Matteo Ferrari (Trentino Gresini Motoe) a far registrare il miglior tempo, fermando il crono sul 1: 47,494 e precedendo un agguerritissimo Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing). Ottimo terzo tempo per il rookie della categoria, Dominique Aegerter (Dynavolt GP ).

In quarta posizione troviamo Bradley Smith (WithU Motorsport) seguito da Alex De Angelis (Octo Pramac MOTOE), e Xavier Simeon (LCR E-Team). Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS) ha fatto registrare l’ottavo crono precedendo Niki Tuuli (Avant Ajo Motoe). Josh Hook (Octo Pramac MOTOE) e il rookie Jordi Torres (Pons Racing 40) completano la top ten.