MotoE | Test Jerez Day 2: Granado si conferma al top

MotoE Test Jerez – Sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera è andata in scena la seconda giornata di test ufficiali della MotoE, il campionato con moto elettriche che si prepara all’avvio della seconda stagione.

Al termine della giornata è stato ancora una volta Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing), cosi come nel Day 1, a far registrare la migliore prestazione di giornata, fermando il crono sul 1: 47,546. In scia al pilota brasiliano, ancora una volta, troviamo Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE), staccato di soli 98 millesimi, e Alex De Angelis (Octo Pramac Motoe).

Niki Tuuli (Ajo MotoE) seguito da Alex De Angelis (Pramac). Il finlandese è tornato in pista a due settimane da un’operazione.

Xavier Simeon (LCR) ha chiuso con il quarto tempo seguito da Bradley Smith (WithU Motorsport). Niki Tuuli (Ajo MotoE), ricordiamo al rientro da un infortunio, ha fatto registrare la sesta migliore prestazione, precedendo Niccolò Canepa (LCR) e Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS). Dominque Aegerter (Dynavolt GP intatto) e Josh Hook (Octo Pramac Motoe).

I piloti della categoria elettrica torneranno in pista domani per la terza e ultima giornata di test.