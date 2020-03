MotoGP | Rinviato il Gp della Thailandia, era a rischio causa coronavirus

Motomondiale 2020 – Il Gran Premio della Thailandia non si disputerà il prossimo 22 marzo. Dopo la cancellazione della gara della classe MotoGP del GP del Qatar (clicca qui per saperne di più), arriva anche lo spostamento (per ora senza una data precisa, ndr) del GP thailandese.

Il GP era a rischio a causa del coronavirus, diffusosi dalla Cina e che ha colpito diverse località ed eventi in tutto il mondo.

A seguito della comunicazione del governo thailandese, FIM, IRTA e Dorna Sports hanno confermato che il Gran Premio non si svolgerà.

Dichiarazioni vicepremier thailandese e ministro della sanità Arnutin Charnvirakul su spostamento GP Thailandia

“Dobbiamo concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso. E’ nell’interesse del Paese e dei partecipanti.”

La FIM, l’IRTA e la Dorna stanno attualmente valutando una possibile data alternativa alla fine di questa stagione.