Superbike | Pedercini Kawasaki annuncia Sandro Cortese

Sandro Cortese continua la sua esperienza nel WorldSuperbike anche in questa stagione: il Team Pedercini Racing ha annunciato che sarà lui l’unico pilota della squadra.

Il tedesco ha già vinto un Campionato del Mondo Supersport e uno nella classe Moto3™. Per lui si tratta della seconda annata nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike e vuole replicare il passo dei primi dieci che ha già dimostrato di avere nel 2019, anno in cui ha fatto il suo debutto.

La prima stagione di Cortese nel World Superbike è stata piena di soddisfazioni come ad esempio la prestazione da primi sei posti ottenuta a Jerez in Gara 2 senza dimenticare anche che al MotorLand Aragon e a Misano è scattato dalla prima fila dopo le qualifiche della Tissot Superpole. Il tedesco ha chiuso la stagione in 12^ posizione in classifica grazie a 20 prestazioni che lo hanno fatto arrivare al traguardo tra i primi dieci. Ora punta a replicare anche con Kawasaki i buoni risultati ottenuti con una Yamaha satellite. Grazie a Cortese la Germania sarà il 12° Paese a essere presente nella griglia del WorldSBK 2020.