MotoGP | Presentazione Yamaha: Rossi e Vinales in coro, “Lorenzo sarà per noi molto importante”

MotoGP Presentazione Yamaha M1 2020 – Durante la presentazione della nuova Yamaha MotoGP, avvenuta oggi al SIC, Sepang International Circuit, si è parlato anche di Jorge Lorenzo, da quest’anno tester di lusso della casa di Iwata.

Il maiorchino tornato in sella alla M1 ha ritrovato il piacere di guidare e non è escluso un ritorno alle competizioni nel 2021. Intanto quest’anno farà qualche wild card.

A spingere per il suo arrivo sono stati sia Valentino Rossi che Maverick Vinales (nella foto insieme a Lorenzo, ndr), ecco cosa hanno detto a tal proposito i due ufficiali Yamaha.

Dichiarazioni Valentino Rossi su Jorge Lorenzo tester Yamaha

“Jorge è perfetto per noi, ho spinto molto Lin (Jarvis, ndr)e la Yamaha per parlare con lui perché penso che sia una decisione furba. Forse alcuni lo mettono in dubbio perché l’anno scorso ha avuto difficoltà con la Honda ma io ho sempre detto loro che era abbastanza che lui guidasse la M1 per un giorno per tornare competitivo, e così è stato. Per noi è molto importante avere un test rider che porti i dati e tutto il resto ed avere un pilota forte che possa fare i nostri stessi tempi. Quindi per noi è un aiuto per migliorare la moto in poco tempo.”

Dichiarazioni Maverick Vinales su Jorge Lorenzo tester Yamaha

“Avere Jorge è molto importante perché parliamo la stessa lingua, le caratteristiche sono simili per me è più facile lavorare con lui, è stato campione del mondo per tre volte con questa moto e sa cosa serve per essere campione. In questi anni non siamo stati competitivi per vincere il titolo e avere l’opportunità di avere il lavoro di Jorge per supportare il team sarà molto importante. Per quanto riguarda lo sviluppo della moto, Jorge è stato in Yamaha nei giorni migliori del team quindi sa dove migliorare. Battere Marc? Partire primo o almeno secondo. Per tutta la scorsa stagione abbiamo faticato nei primi giri ma quest’anno stiamo lavorando sodo per provare a migliorare la prima parte di gara. Dopo il decimo giro riusciamo a fare i migliori giri e ad avere il passo migliore, è importante essere lì dal primo giro. Quella sarà la chiave per battere Marc.”