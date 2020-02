MotoGP | Test Sepang: Pedrosa il più veloce anche nel secondo giorno di shakedown

MotoGP Test Sepang Shakedown – Dani Pedrosa si è confermato il più veloce anche nel secondo giorno di test shakedown MotoGP 2020 al SIC, Sepang International Circuit.

Il pilota della KTM ha fermato il cronometro sul tempo di 1:59.841; per il “piccolo samurai” 50 giri. Alle sue spalle staccato di 0.131s troviamo il compagno di marca Pol Espargarò, che a sua volta precede il rookie della Honda Alex Marquez.

Il campione del mondo 2019 della classe Moto2 è a soli 0.429s dalla vetta e davanti alla KTM di Miguel Oliveira e alla Ducati del tester Michele Pirro.

Sesto tempo per Stefan Bradl, che è davanti alla KTM del rookie Brad Binder, al tester Suzuki Sylvain Guintoli e a quello Aprilia Bradley Smith. In pista per l’Aprilia anche Lorenzo Savadori.

In pista anche il tester Yamaha Nakasuga (che sembra aver sempre girato con la nuova M1), mentre Jorge Lorenzo dovrebbe scendere in pista domani mattina (nella foto in basso accanto alla M1 con tanto di dedica).